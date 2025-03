Home

Sport

Basket

Strepitosa la prova della Libertas Liburnia under 14 contro il Calcinaia

Basket

26 Marzo 2025

Strepitosa la prova della Libertas Liburnia under 14 contro il Calcinaia

Livorno 26 marzo 2025 Strepitosa la prova della Libertas Liburnia under 14 contro il Calcinaia

Strepitosa la prova della Libertas Liburnia under 14, che sul campo amico del PalaBastia ha superato 60-58 i temibili pari età del Calcinaia. Partita intensa ed emozionante. Inizio di marca gialloblù: i ragazzi di Referendario acquisiscono un piccolo margine (15-13 alla fine del primo quarto). Nel secondo tempino, gli ospiti, grazie al proprio pressing, prendono in mano il comando delle operazioni, operano il sorpasso e si presentano a metà incontro avanti 25-29. Il Calcinaia amministra il margine nel terzo segmento dell’incontro, che si chiude sul 45-50. La squadra di casa, che pure non è precisa ai liberi, non si scompone e continua a macinare il suo gioco e piano piano rosicchia il mini ritardo. Nel finale arriva il cambio di conduzione a favore dei labronici, grazie ai canestri Bueno, Franceschi e Acenas. Ultimi secondi frenetici, ma alla sirena la Libertas Liburnia risulta vincente.

Libertas Liburnia – Calcinaia 60 – 58

Libertas Liburnia: Acenas 2, Bueno 2, Danero 23, Magliozzi, Candelaria 3, Picchianti, Marashi, Kulbaev 2, Mucollari 15, Gonzales 5, Franceschi 8, Cantini. All.: Referendario.