Home

Attualità

Stress termico, la Toscana approva una legge più stringente per tutelare i lavoratori

Attualità

25 Luglio 2023

Stress termico, la Toscana approva una legge più stringente per tutelare i lavoratori

Livorno 25 luglio 2023 – Stress termico, la Toscana approva una legge più stringente per tutelare i lavoratori

Da Firenze buone notizie per i lavoratori

Stress termico; approvata legge di Vannucci (Pd): «Toscana pronta ad individuare misure più stringenti per proteggere la salute dei lavoratori»

Via libera unanime del Consiglio regionale della Toscana alla proposta di legge presentata dal consigliere regionali Pd e vicepresidente della commissione sanità, Andrea Vannucci:

«La Regione ha messo in campo strumenti importanti, adesso è necessario un ulteriore impegno che coinvolga soggetti pubblici e privati»

«Sulla protezione dei lavoratori dagli effetti del grande caldo anche le istituzioni possono incidere molto.

Oggi il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge che ho presentato alcune settimane fa, che dota la Toscana di alcuni strumenti in più per contrastare lo stress termico.

Oggi abbiamo aggiunto un tassello in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La normativa introduce nuove forme di collaborazione istituzionali, tra soggetti pubblici e, dove necessario, anche privati, con azioni coordinate per individuare politiche di sicurezza sul lavoro mirate a ridurre i rischi per tutti quei lavoratori che operano in condizioni particolarmente critiche.

Un percorso che auspico possa produrre iniziative di protezione ulteriori ed efficaci, oltre a quelle all’interno del piano regionale della prevenzione 2020-25 preveda una specifica azione sul progetto di ricerca “Workclimate”.

La prevenzione da stress termico ambientale rientra a pieno titolo nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro:

un fenomeno su cui i sindacati hanno lanciato appelli importanti ed emanato linee di indirizzo di primaria importanza.

Di ipertermia si può anche morire, per questo è necessario mettere in rete tutte le esperienze esistenti per arrivare a limitare il più possibile questo tipo di rischio per i lavoratori.

Da adesso in poi, con una collaborazione più estesa, che già nella nostra regione è stata portata avanti su altri versanti legati al lavoro, alla salute e alla sicurezza, abbiamo l’opportunità di incrementare gli elementi di protezione specie per tutti quei settori maggiormente esposti agli eventi atmosferici, come nel campo dell’edilizia e dell’agricoltura e della ristorazione.

L’emergenza climatica produce conseguenze impattanti sulla vita di ciascuno di noi: come istituzioni dobbiamo essere pronti a mettere in campo tutti gli strumenti necessari a difesa delle comunità e dei lavoratori”.

È quanto dichiara Andrea Vannucci, consigliere regionale Pd e vicepresidente della commissione sanità in Consiglio regionale a seguito dell’approvazione della proposta di legge “Prevenzione dello stress termico nei luoghi di lavoro”. Modifica alla l.r. 28/2019.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin