Home

Cronaca

Stretta all’uso imprudente del monopattino, 5 multe in città

Cronaca

29 Aprile 2023

Stretta all’uso imprudente del monopattino, 5 multe in città

Livorno 29 aprile 2023 – Stretta all’uso imprudente del monopattino, 5 multe in città

Proseguono serrati i controlli stradali dei Carabinieri nel centro cittadino.

Solo negli ultimi giorni l’Arma dei Carabinieri di Livorno, rispondendo rapidamente e in concreto ad un’accresciuta domanda di sicurezza dei cittadini e in linea con le direttive strategiche della Prefettura; ha stretto una morsa attorno all’uso sconsiderato e pericoloso dei monopattini elettrici.

Numerose sono state infatti le sanzioni elevate ai conducenti meno virtuosi di tali veicoli

In pochi giorni sono stati 5 i verbali al C.d.S. contestati.

L’area urbana interessata dai controlli mirati ha interessato, oltre le centralissime via Grande e via de Larderel, anche l’area di piazza Dante sino alla via Dei Condotti Vecchi.

In particolare, nelle ore diurne, le pattuglie del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, costantemente impegnate anche nel controllo della circolazione stradale; hanno contestato a due cittadini, un 34enne e un 22enne, ai sensi della nuova normativa in materia, l’infrazione del <<divieto di circolare in monopattino trasportando un’altra persona>>, elevando a loro carico contravvenzioni per un totale di 100 euro.

Più numerose sono state, altresì, le infrazioni contestate in orario notturno, laddove i Carabinieri hanno riscontrato che ben tre utenti, tutti uomini di età compresa tra i 24 e i 50 anni, si erano posti in circolazione con monopattino infrangendo la norma che impone <<l’uso del previsto dispositivo catarifrangente ad alta visibilità>> ed elevando loro contravvenzioni di importo complessivo ad euro 200.

Uno dei tre trasgressori, un giovane 24enne, è stato doppiamente sanzionato anche per aver percorso illecitamente, con quel mezzo, marciapiedi e corsie preferenziali, venendo multato complessivamente per 100 euro.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin