Home

Cronaca

Stretta sui no vax per contenere quarta ondata. Le nuove misure

Cronaca

24 Novembre 2021

Stretta sui no vax per contenere quarta ondata. Le nuove misure

Livorno 24 novembre 2021

Arriva la stretta sui no vax per contenere la quarta ondata del Covid, le nuove misure in Cdm

Il Consiglio dei ministri nelle prossime ore varerà il decreto con le misure per evitare nuove chiusure, che con il Natale alle porte bloccherebbero la ripresa economica dell’Italia; il turismo invernale, e per impedire che con l’aumento dei casi il sistema ospedaliero torni in sofferenza.

Un intervento necessario confermato dai dati dell’Agenas

In 8 regioni sale la percentuale dei posti letto occupati nei reparti ordinari dai pazienti Covid e in 6 aumenta quella delle terapie intensive

A palazzo Chigi si sta scrivendo il provvedimento e il presidente del Consiglio Mario Draghi sarebbe ormai determinato a seguire il modello tedesco.

Un super green pass per vaccinati e guariti, che potranno accedere a ristoranti, cinema, teatri, piscine, palestre, stadi,

per vaccinati e guariti, che potranno accedere a ristoranti, cinema, teatri, piscine, palestre, stadi, per chi ha scelto di non immunizzarsi, un pass ottenibile con un tampone antigenico o molecolare, che consentirà di accedere solo ai luoghi di lavoro e ai servizi essenziali come supermercati e farmacie, oltre che a treni ed aerei.

In pratica un modello che dopo aver lasciato la libera scelta ai cittadini su vaccinarsi o meno, non lascia altra alternativa ai non vaccinati se non quella di adeguarsi oppure potranno solo “lavorare e non vivere”

La linea del Governo è condivisa da quasi tutti i presidenti di Regione e dalla maggioranza dei ministri, da Speranza a Franceschini, da Bonetti a Brunetta

Mariastella Gelmini ministro per gli Affari Regionali:

“Non ci possiamo più permettere di tornare alla stagione dei lockdown e dei ristori”.

Non tutto però è ancora deciso ci sono due nodi da sciogliere:

da quando scattano le nuove misure

a partire da quale fascia di colore si applica il super green pass.

Due le date sul tavolo per quanto riguarda l’entrata in vigore: lunedì 29 novembre o il primo fine settimana di dicembre.

Riguardo alle fasce in cui si applicherà il super green pass, l’ala rigorista del governo e buona parte delle Regioni vorrebbe che scattasse fin dalla zona bianca.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin