11 Dicembre 2025

“Strike” sul viale Italia, travolge transenne, bagno chimico, segnaletica stradale e quattro scooter (Foto)

Livorno 11 dicembre 2025

Malore alla guida, paura a S. Jacopo ma nessun ferito

Un vero e proprio “strike” sul viale Italia, all’altezza della farmacia S. Jacopo, poco dopo le 13 di oggi. Un veicolo, una Kia, ha centrato in pieno le transenne del cantiere posizionate sul marciapiede, finendo poi per travolgere un bagno chimico, un castello della segnaletica stradale e quattro scooter parcheggiati oltre la zona dei lavori. Una scena impressionante, con mezzi rovesciati e barriere divelte, che ha attirato l’attenzione dei passanti e creato momenti di apprensione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da un malore improvviso del conducente, un uomo che stava transitando regolarmente lungo il viale prima di perdere il controllo del mezzo. L’auto ha deviato improvvisamente verso destra, abbattendo tutto ciò che si trovava lungo la sua traiettoria.

Sul posto è intervenuta in pochi minuti un’ambulanza della SVS, che ha prestato assistenza al guidatore. Per fortuna, non risultano altre persone coinvolte e i danni, seppur evidenti, riguardano solo mezzi e strutture.

La polizia municipale ha effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e procedere con le verifiche di rito.

Paura, rumore e una lunga scia di materiali sparsi lungo la carreggiata: un episodio che, nonostante l’impatto scenografico, si è concluso senza conseguenze gravi per le persone. E per il viale Italia, oggi, tutto sommato poteva andare peggio.

