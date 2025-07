Home

Cronaca

Aree pubbliche

Strisce fantasma e segnaletica visibile a solo da chi viene contromano (Video)

Aree pubbliche

4 Luglio 2025

Strisce fantasma e segnaletica visibile a solo da chi viene contromano (Video)

Livorno 4 luglio 2025 Strisce fantasma e segnaletica visibile a solo da chi viene contromano

Si avete capito bene, Strisce fantasma e segnaletica visibile a solo a chi viene contromano. Si tratta di un pericolosissimo passaggio pedonale in via Montebello usato principalmente dai pedoni per recarsi in farmacia.

Come potete vedere dal video ci accorgiamo del passaggio pedonale solo se percorriamo via Montebello da piazza Matteotti in direzione mare. Qui infatti è presente un palo con un cartello che indica il passaggio pedonale ma; se un guidatore non è della zona inizia a domandarsi; ma le strisce dove sono? si perchè infatti come si vede dal video sono praticamente cancellate, non si vedono. Il rischio è che prima o poi possa capitare qualche investimento di pedoni

Se una persona invece proviene dal mare, dietro un albero che ne lo nasconde alla vista trova il cartello che segnala il passaggio pedonale. Oltre as essere nascosto è anche ruotato di 90 gradi dalla sua posizione normale e quindi invisibile a chi guida. Gli unici che possono vedere veramente bene questo cartello sono tutte le persone che vogliono percorrere contromano via Carlo Pisacane e vogliono svoltare a sinistra in direzione di piazza Matteotti. Loro si che sapranno che lì troverànno un passaggio pedonale.