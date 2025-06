Home

14 Giugno 2025

Livorno 14 giugno 2025 Strisce pedonali sbiadite o quasi candellate in piazza della Repubblica, la segnalazione di ACI

ACI Livorno fa presente che in Via della Pina d’Oro, in direzione Piazza della Repubblica Piazza dei Mille e nelle zone limitrofi ci sono molte strisce pedonali sbiadite o quasi cancellate dal transito veicolare.

Problematica che non solo crea incertezza nel pedone durante l’attraversamento della strada ma costringe lo stesso automobilista a brusche frenate per un evidente incertezza visiva. Tale condizione può determinare un aumento degli incidenti stradali, una circostanza di pericolosità per tutti.

Come sempre ACI Livorno, si esprime a favore degli attraversamenti regolati con semaforo on-demand (a chiamata) che risultano essere ad oggi la modalità di attraversamento più sicura per i pedoni, per una maggiore fluidità del traffico veicolare e anche per una minore emissione di Co2, incrementata dai mezzi costantemente fermi.

Vista però la situazione attuale delle nostre strade occorre almeno ribadire il concetto di come la sicurezza stradale sia una responsabilità collettiva che richiede azioni concrete e una visione lungimirante per tutelare la vita di tutti gli utenti. La riparazione delle strade comunali, rientrano negli obblighi da rispettare, come disposto dagli art. 14 e 37 del Codice della Strada. La manutenzione è necessaria non solo per la sicurezza, elemento essenziale, ma anche per il decoro stesso di una città.

In Francia per esempio, sono stati implementati attraversamenti pedonali illuminati che si attivano rilevando la presenza di un pedone, migliorando così la sicurezza stradale e avvisando i conducenti. Un sistema innovativo che è stato progettate per ridurre gli incidenti e aumentare la visibilità, in particolare nelle aeree di alta circolazione.

ACI Livorno auspica pertanto un intervento atto a mantenere in efficienza le strade destinate al pubblico transito.

