Home

Cronaca

Striscione Usb in città, il 26 maggio sarà sciopero generale

Cronaca

1 Maggio 2023

Striscione Usb in città, il 26 maggio sarà sciopero generale

Livorno 1 maggio 2023 – Striscione Usb in città, il 26 maggio sarà sciopero generale

Nel pomeriggio di ieri in piazza della Repubblica davanti alla Fortezza nuova è apparso uno striscione per annunciare lo sciopero generale per il prossimo 26 maggio

Nello striscione ben visibile a tutti i passanti c’è scritto: “Abbassare le armi, alzare i salari. 26 maggio come in Francia, sciopero generale”

Lo stesso striscione è stato esposto per alcuni minuti anche sul bastione esterno della Fortezza Nuova

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin