Striscioni contro Sallusti, Potere al Popolo: “Ad affiggerli c’eravamo anche noi e lo rivendicheremo in Consiglio comunale”

15 Maggio 2023

"La nostra è satira contro l'arroganza della destra che irride i poveri di questo paese"

Livorno, 15 maggio 2023 -Potere al Popolo è intervenuto con un comunicato sulla vicenda degli striscioni affissi contro il giornalista Sallusti a margine dell’evento satirico “Antani”.

“Abbiamo letto – esordisce il comunicato – le dichiarazioni rilasciate dai consiglieri Perini e Romiti in merito agli striscioni affissi ieri davanti al Goldoni.

Ai due riveliamo che ad affiggerli insieme ad Ex Caserma Occupata c’eravamo anche noi, e in consiglio comunale lo rivendicheremo per bocca della nostra consigliera Trotta.

Perché la satira non è quella di Sallusti, che dalle colonne di Libero prende in giro lavoratori e lavoratrici povere, meridionali, migranti, chiunque non viva in una famiglia “tradizionale”, mentre difende imprenditori evasori e speculatori.

Sallusti attacca solo i gruppi sociali che sono già oppressi in questo paese e che oltre a questo devono anche sentirsi insultati dalle colonne di Libero”.

“invitarlo è stato un errore”, prosegue la nota ufficiale.

La satira al contrario è sempre stata un meccanismo di difesa e di disvelamento del potere.

È uno strumento degli oppressi contro gli oppressori, proprio come i due striscioni che abbiamo appeso ieri e che non hanno dato fastidio a nessuno, tranne a chi fa del vittimismo gratuito mentre siede da tempo dalla parte del privilegio e del potere costituito”.

Potere al Popolo – Livorno