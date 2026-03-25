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Striscioni fascisti al liceo Cecioni: dura condanna del PD di Livorno

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25 Marzo 2026

Striscioni fascisti al liceo Cecioni: dura condanna del PD di Livorno

Livorno 25 marzo 2026 Striscioni fascisti al liceo Cecioni: dura condanna del PD di Livorno

“La Segreteria del Partito Democratico di Livorno esprime la più ferma condanna per l’apparizione, di striscioni inneggianti al fascismo presso il Liceo Cecioni.

Tale episodio rappresenta una gravissima violazione dei principi fondamentali della Repubblica Italiana, sanciti dalla Costituzione, che ripudia il fascismo in ogni sua forma e manifestazione.

È un affronto alla memoria storica del nostro Paese, alle vittime del regime totalitario e ai valori di democrazia, libertà e uguaglianza che la scuola ha il dovere di trasmettere alle nuove generazioni.

La scuola italiana è e deve rimanere un luogo inclusivo e libero: uno spazio di formazione critica, dialogo aperto e rispetto reciproco, immune da ideologie reazionarie e retrograde, e da qualsiasi forma di istigazione all’odio e alla violenza.

E ancora più grave è il fatto di scegliere un luogo, la scuola pubblica, culla dei valori democratici e luogo di formazione, per testimoniare la presenza serpeggiante di gruppi inneggianti ad ideologie di grande pericolosità sociale, che instillano odio, intolleranza e pulsioni violente, deviando i ragazzi dal percorso di una cittadinanza democratica e consapevole.

Episodi come questo, che offendono la dignità dell’istituzione scolastica e minano il patto educativo con studenti, famiglie e territorio, ostacolando il percorso di crescita responsabile dei nostri ragazzi, non devono essere sottovalutati, ma monitorati con attenzione per aiutare gli studenti a sviluppare senso critico e responsabilità etica e civile.

Esprimiamo solidarietà ai docenti e agli educatori che con prontezza hanno affrontato la questione in un comunicato diffuso a mezzo stampa, e agli studenti della scuola estranei a quanto accaduto.

Chiediamo a tutti i Dirigenti di vegliare affinché la scuola possa essere e rimanere un vessillo della democrazia e dei valori della Costituzione antifascista, promotrice di cittadinanza attiva e consapevole.

Laura Brioli

Responsabile Scuola – segreteria Unione Comunale PD Livorno”