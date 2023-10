Home

Rubriche

Strutture per l’outdoor: alla scoperta delle coperture di design di Abritaly

Rubriche

20 Ottobre 2023

Strutture per l’outdoor: alla scoperta delle coperture di design di Abritaly

Livorno 20 ottobre 2023 – Strutture per l’outdoor: alla scoperta delle coperture di design di Abritaly

Una copertura per piscina è un’opera capace di integrarsi armoniosamente all’interno dello spazio outdoor, rispettandone lo stile.

Ideale per proteggere lo specchio d’acqua da sporco e cadute accidentali, se realizzata seguendo progetti di design ideati per dialogare con il contesto, offre una soluzione decorativa di pregio e dal fascino assicurato.

Segue questi principi la nota realtà specializzata nella costruzione di coperture per piscina Abritaly, che da oltre 40 anni unisce competenza, design e materiali all’avanguardia per dare vita a strutture per l’outdoor in grado di valorizzare ogni ambiente.

Abritaly: l’eccellenza nelle coperture per piscina

Le coperture per piscina Abritaly nascono dalla volontà del brand di unire alla costante ricerca del design l’eccellenza dei prodotti brevettati.

A fare il resto, la scelta di investire su materiali high tech di ultima generazione e sulla competenza dei migliori professionisti del settore.

Naturalmente, i progetti di Abritaly sono finalizzati a fornire all’utenza opere scrupolosamente su misura. Questo fa sì che ogni copertura per piscina sia sempre realizzata nel rispetto degli ambienti, degli spazi e delle architetture, preservando l’estetica degli esterni e le specifiche esigenze degli utilizzatori.

Il brand dispone infatti di più di 45 diversi modelli, tutti completamente personalizzabili e caratterizzati da un design Made in Italy.

Dalle trasparenze agli spazi: le coperture per piscina di Abritaly

In un outdoor impreziosito dai delicati riflessi turchesi di una piscina, è fondamentale puntare su una copertura che possa assicurare un elevato grado di trasparenza.

Abritaly enfatizza questo dettaglio puntando su materiali come il cristal, il vetro temperato e il policarbonato alveolare, tre soluzioni leggere, dall’impatto estetico esclusivo, che proiettano sull’outdoor le delicate sfumature cristalline dello specchio d’acqua, anche quando l’opera è inserita.

Abritaly guarda poi alle volumetrie, in modo da creare coperture in grado di rispettare gli spazi e il ruolo della piscina nella prospettiva del paesaggio. Se l’area richiede opere da esterno non invasive, il brand punta soprattutto sul design pulito dei modelli minimal, una collezione che comprende coperture per piscina piatte, ultra basse, a tapparella e coverseal, tutte adatte alla cornice di outdoor panoramici o dai design moderni e contemporanei.

Efficienza e praticità si incontrano invece nei modelli basic, delle coperture per piscina basse, perfette per esterni piccoli o dalle volumetrie limitate, ma ideali anche in quei giardini in cui si voglia enfatizzare lo stile della vasca. Questi modelli annoverano infatti strutture di copertura glamour ed esclusive, che hanno l’ulteriore vantaggio di assicurare uno spazio sufficiente alla balneazione anche da distese.

Ci sono poi i modelli comfort, che comprendono le coperture per piscina telescopiche medie, semplici ed eleganti allo stesso tempo, e le coperture semi alte, che oltre ad apportare agli ambienti una nota estetica superiore, offrono l’opportunità di creare, con i loro 180 cm d’altezza, una pratica area relax al chiuso in prossimità del bordo vasca.

Infine, Abritaly dispone di una vasta gamma di modelli relax, coperture per piscina pensate per vasche di grandi dimensioni che, grazie alle pregiate note estetiche del legno e all’elegante leggerezza dell’alluminio, permettono di edificare veri e propri dehor con piscina o coperture all’avanguardia adatte al settore professionale.

Abritaly: le coperture per piscina che preservano l’estetica dell’outdoor

La piscina è un indispensabile elemento di charme per l’outdoor, ma se non protetta con un’adeguata copertura, è soggetta a tutti quegli eventi atmosferici, talvolta anche imprevedibili, che finiscono per sporcarla e comprometterne la bellezza.

Le coperture per piscina di Abritaly hanno la capacità di proteggere la vasca con assetti unici ed eleganti, che hanno il vantaggio di poter essere inseriti velocemente grazie a soluzioni con chiusura manuale e con chiusura motorizzata anche a distanza.

Le coperture per piscine di Abritaly permettono inoltre di dire definitivamente addio al telo invernale: una soluzione spesso inefficiente, che finisce per minare la bellezza del giardino.

Scegliere una copertura Abritaly permette infatti di mantenere inalterato il fascino dello specchio d’acqua in tutte le stagioni dell’anno, preservando la vasca dallo sporco e limitando gli interventi di manutenzione.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin