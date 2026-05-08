Home

Provincia

Isole

Elba

Studenti da tutta Italia al lavoro sui sentieri dell’Elba: torna il progetto “Un’isola per le scuole”

Elba

8 Maggio 2026

Studenti da tutta Italia al lavoro sui sentieri dell’Elba: torna il progetto “Un’isola per le scuole”

Livorno 8 maggio 2026 Studenti da tutta italia al lavoro sui sentieri dell’Elba: torna il progetto “Un’isola per le scuole”

300 studenti da tutta Italia impegnati all’Isola d’Elba

Recuperare e svolgere azioni di manutenzione dei sentieri dell’Elba è uno degli obiettivi che gli istituti superiori di Scuole Outdoor In Rete, provenienti dalla Toscana, Veneto ed Emilia Romagna stanno svolgendo ormai da 5 anni nell’isola per la tutela del paesaggio e della sentieristica elbana.

In stretta collaborazione con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e grazie ad un Accordo Quadro che vede la compartecipazione anche del Comune di Marciana, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e la Misericordia di Pomonte e Chiessi gli studenti, durante la loro “gita di classe”, recuperano o svolgono azioni di manutenzione dei sentieri dell’Elba.

All’interno del progetto “Un’isola per le scuole”, progetto attivo nell’isola dal 2012 e che vede annualmente circa 300 studenti partecipare a questa iniziativa di tutela dell’ambiente, è iniziata il 5 maggio 2026, con una classe dell’Istituto Cavanis di Possagno (TV) – paese natale di Antonio Canova – e sotto l’egida del Parco, la manutenzione ordinaria e straordinaria del sentiero N. 195 che da Cavoli sale a S. Pietro, una via storica che è denominata anche come via del Granito.

Taglio degli arbusti invadenti il sentiero stesso, rifacimento del piano di calpestio, pulizia dei muretti a secco (veri capolavori d’arte povera elbana) dall’erba infestante che li avvolge, deviazioni laterali dell’acqua e molto altro, sono gli obiettivi che gli studenti, armati di zappe, picconi, tagliarami, rastrelli, raggiungono per ottenere un itinerario che per alcuni anni non necessiterà di ulteriori interventi. Un recupero che assicura al turista escursionista un transito agevole, bello e soprattutto di interesse storico di prim’ordine.

Un impegno importante quello degli studenti che nei giorni 5 e 6 maggio hanno dimostrato, con il loro “sudore” che anche i giovani possono contribuire a rendere bello il paesaggio, rispondendo in prima persona all’art. 9 della Costituzione: “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.

A seguire, dal 10 maggio p.v. ci saranno altre tre classi dell’ IIS P. Levi di Badia Polesine e dell’ IIS Nottolini di Lucca che, tempo permettendo, completeranno l’opera, dedicando due giorni della loro settimana all’attività manuale.

Un esempio di come viene recuperato un sentiero è dato dalle foto in cui si nota il prima e il dopo l’intervento.

Ogni anno Scuole Outdoor in Rete, in accordo con la direzione del Parco, propone a circa 300 studenti questa esperienza che li vede “protagonisti” non solo nel recupero dei sentieri ma anche di capaci di saper progettare e/o realizzare dei “prodotti” utili al territorio che nascono dalla loro tipologia di indirizzo di studi. Come ad esempio il Liceo Artistico di Pistoia che l’anno scorso ha progettato per la Pro Loco Calello dei loghi per un rilancio turistico di Pomonte.

Le attività si concluderanno il 28 maggio e riprenderanno nei mesi di ottobre e novembre 2026, sempre con base a Pomonte presso la palestra comunale.