Home

Cronaca

Studenti del Buontalenti-Cappellini-Orlando in partenza per l’Erasmus

Cronaca

29 Maggio 2023

Studenti del Buontalenti-Cappellini-Orlando in partenza per l’Erasmus

Livorno 29 maggio 2023 – Studenti del Buontalenti-Cappellini-Orlando in partenza per l’Erasmus+

Sono imminenti le partenze per le destinazioni Erasmus+ che vedranno protagonisti le studentesse e gli studenti dell’IIS Buontalenti Cappellini Orlando. Le ragazze ed i ragazzi saranno impegnati per cinque settimane in attività di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) affini al loro percorso di studi.

I partner Erasmus+ di Malaga, Rethymno (Creta), Malta, Valencia e Siviglia sono in attesa di fare vivere questa esperienza, sicuramente memorabile, a tutti gli studenti selezionati per questo progetto.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin