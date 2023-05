Home

30 Maggio 2023

Studenti del Niccolini Palli guidati da Mister Green hanno raccolto mozziconi in città

Livorno, 30 maggio 2023 –

Mister Green (Francesco Stefanini) e la classe prima Asum del liceo Niccolini/Palli insieme alla professoressa Simona Mori, nei giorni scorsi, hanno aspirato mozziconi in varie parti della città.

Stefanini, che opera sia in modo indipendente che partecipando alle attività di associazioni che si adoperano per la salvaguardia dell’ambiente, ha coinvolto i giovani in maniera proficua in questa operazione.

“L’attività di volontariato a favore dell’ambiente – ha dichiarato il sindaco Luca Salvetti – è un grande gesto di umanità e civiltà, particolarmente apprezzato se viene svolta dai giovani, grazie agli studenti e a mister Green”.

I mozziconi di sigaretta sono tossici, inquinano ed hanno tempi di biodegradabilità molto lunghi. I dati ci dicono che il mozzicone è il rifiuto più presente nei centri urbani, sulle spiagge e sugli scogli.

