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Studenti in azione con Mister Green: lezione di ambiente sul campo a villa Fabbricotti

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6 Maggio 2026

Studenti in azione con Mister Green: lezione di ambiente sul campo a villa Fabbricotti

Livorno 6 maggio 2026 Studenti in azione con Mister Green: lezione di ambiente sul campo a villa Fabbricotti

Non basta parlarne in classe: per capire davvero il valore dell’ambiente bisogna viverlo, toccarlo, prendersene cura. È con questo spirito che il Dipartimento di Scienze Motorie dell’IIS Vespucci Colombo ha riproposto anche quest’anno il progetto di Educazione Civica “Io non sporco – con Mister Green”, trasformando una mattinata di scuola in un’esperienza concreta e formativa.

Il 19 aprile, sei classi quarte si sono date appuntamento all’ingresso di Villa Fabbricotti per incontrare Francesco Stefanini, conosciuto in città come “Mister Green”, da anni impegnato in prima linea nella tutela dell’ambiente. Non una semplice testimonianza, ma una vera e propria immersione nella realtà: gli studenti hanno ascoltato la sua storia, le motivazioni che lo spingono a dedicare tempo ed energie al volontariato ambientale, e soprattutto hanno seguito il suo esempio.

Guanti alle mani e occhi aperti, i ragazzi si sono messi al lavoro raccogliendo rifiuti di ogni tipo, anche quelli nascosti tra siepi e angoli meno visibili. Un’attività pratica che ha permesso loro di vedere con i propri occhi ciò che spesso resta invisibile o ignorato, lontano dai libri e dai documentari.

Il contatto diretto con il problema ha fatto la differenza. Non solo per la quantità di rifiuti raccolti, ma per la consapevolezza maturata. A fine mattinata, quella che doveva essere una “lezione” si è trasformata in un’esperienza significativa, capace di lasciare il segno.

Il messaggio emerso è stato semplice quanto potente: mantenere pulito è molto più facile che dover ripulire. Un principio che i ragazzi hanno fatto proprio, dimostrando come l’educazione ambientale, quando passa attraverso l’esperienza diretta, possa davvero incidere sui comportamenti.

Un’iniziativa che conferma il valore di un approccio educativo concreto, dove scuola e territorio si incontrano per formare cittadini più consapevoli e responsabili.