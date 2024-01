Home

15 Gennaio 2024

Livorno 15 gennaio 2024 – Studenti in collegamento con la base Concordia in Antartide con il progetto Globe al Vespucci Colombo

“Generazioni in cammino con Globe”. Si tratta di un progetto di Citizen Science finanziato dal MIM e patrocinato da Globe Italia che coinvolge circa 25 scuole di tutta Italia.

Per il Vespucci Colombo partecipano gruppi di alunni delle classi 2C e 2D AFM .

Come prima attività; un collegamento con i ricercatori di Base Concordia in Antartide, grazie alla professoressa Marianna Daniele.

Un collegamento che ha permesso agli studenti di entrare nella base di ricerca italo – franceseche si trova sul plateau antartico a più di 3000 m sul livello del mare e a 1000 km dalla costa.

Un luogo remoto e isolato le cui condizioni ambientali estreme consentono di eseguire ricerche uniche sul pianeta. I responsabili della spedizione hanno fatto conoscere agli studenti collegati alcuni di questi progetti di ricerca; le attività di lavoro e della vita di base che sono decisamente fuori dalla norma.

Riccardo Scipinotti e Gabriele Carugati, rispettivamente Capo Spedizione e Station Leader di Concordia hanno dedicato più di un’ora di collegamento per trasmettere gli importanti risultati della ricerca scientifica del PNRA e soprattutto l’impegno e la passoni di quanti partecipano a questo tipo di imprese scientifiche. I ragazzi hanno potuto porre domande e avvicinarsi a una realtà lavorativa e ambientale totalmente nuova.

Come detto, l’iniziativa si inquadra nel progetto a cui aderisce l’istituto “Generazione scuola in cammino con Globe” . Il progetto prevederà altre esperienze sui temi della ricerca scientifica in tema ambientale.

Il collegamento con base Concordia è stato reso possibile grazie alla disponibilità dell’Unità Tecnica per l’Antartide dell’ ENEA e dei numerosi docenti e personale tecnico che ha collaborato all’iniziativa. Si potranno seguire le altre attività attraverso canali social dell’Istituto Vespucci Colombo e dalla pagina ufficiale dell’iniziativa.



