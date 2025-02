Livorno 12 febbraio 2025 Studio Epidemiologico, Lilt al tavolo Collesalvetti-Livorno-Pisa

La LILT Lega Italiana per la lotta contro i tumori Associazione Provinciale di Livorno organizzazione di volontariato aderente a LILT Ente pubblico nazionale opera senza fini di lucro il cui primario compito istituzionale primario è diffondere la “cultura della prevenzione” (primaria, secondaria e terziaria) come metodo di vita. Fra queste attività la promozione del diritto alla salute per la popolazione.

Nella mattina di ieri ha presenziato alla convocazione congiunta delle Commissioni Ambiente dei Consigli Comunali di Collesalvetti, Livorno e Pisa per “valutazione del Stato dell’arte e azioni da intraprendere per superare le criticità e tutelare l’ambiente, la qualità della vita e la salute delle persone che abitano in aree prossime al polo chimico imperniato sulla raffineria Eni di Stagno e al porto di Livorno”.

La LILT esprime plauso per l’impegno congiunto dei Consigli comunali, indifferentemente dall’appartenenza partitica, per affrontare un tema delicato per la salute pubblica.

Sollecita la Regione e gli altri enti interessati ad una più sollecita rilevazione e messa a disposizione dei dati relativi alla mobilità e mortalità la cui disponibilità, a detta della rappresentante ASL; risale al 2021 così da predisporre studi epidemiologici ed interventi di salute immediati.

Propone la costituzione di un tavolo tecnico permanente fra Regione. Comuni; ASL; ARPAT; Autorità di sistema portuale ed Autorità marittima per la valutazione dei dati di rilevazione inquinamento adottando provvedimenti urgenti qualora si individuano segni di allarme.

Tavolo al quale dovranno partecipare anche tutte le industrie interessate del SIN, operatori portuali ed aereoportuali insieme alle associazioni di rappresentanza dei cittadini e dei comitati spontanei così da favorire la massima trasparenza e condivisione dei dati e degli interventi.

Lilt infine esprime soddisfazione per lo studio epidemiologico volontario per i cittadini che sarà attivato dalla ASL nell’ambito di un progetto PNRR