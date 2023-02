Home

Studio SENTIERI 6, situazione di salute preoccupante a Livorno-Collesalvetti

Collesalvetti

25 Febbraio 2023

Studio SENTIERI 6, situazione di salute preoccupante a Livorno-Collesalvetti

Livorno 25 febbraio 2023

Dallo studio SENTIERI 6 confermata una situazione di salute preoccupante a Livorno-Collesalvetti

Al link http://bit.ly/sentieri6 è leggibile tutto il volume, pubblicato il 23.2.23, riguardante i 46 siti contaminati (SIN) in Italia, di cui 4 in Toscana: Piombino pag 150, Livorno-Collesalvetti pag. 156, Massa Carrara pag. 166, Orbetello pag. 162.

Riportiamo testualmente quanto scrive lo studio dell’ Istituto superiore di sanità.

Livorno Collesalvetti

Sezione mortalità

La mortalità generale nel sito di Livorno risulta più alta di quella attesa su base regionale per entrambi i generi. ˇ I decessi per tutti i tumori maligni, per le malattie del sistema circolatorio e quelle dell’apparato digerente sono in eccesso in entrambi i generi (maschi e femmine).

Tra le cause con evidenza di associazione con le esposizioni ambientali definite da SENTIERI come sufficiente o limitata, si osservano eccessi di mortalità per tutti i tumori maligni, per il mesotelioma della pleura in entrambi i generi, per il tumore della trachea, dei bronchi e del polmone nei maschi, e per il tumore della mammella nelle femmine. L’eccesso nei maschi della causa “Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti” indica una bassa qualità della codifica delle cause di morte.

Sezione ospedalizzazione

Ospedalizzazione:

Tra le cause con evidenza di associazione con le esposizioni ambientali definite da SENTIERI come sufficiente o limitata, si osservano eccessi di ricoverati per i tumori maligni della pleura in entrambi i generi. Tra i maschi si osservano eccessi per le leucemie.

Sezione pediatricoˇadolescenziale-giovanile

Mortalità:

la mortalità generale in questo sito appare in eccesso rispetto all’atteso con l’eccezione della classe giovanile (20-29 anni) che sembra in linea con il riferimento regionale.

Ospedalizzazione: il numero di ricoverati per tutte le cause naturali risulta superiore all’atteso nel primo anno di vita, ove l’eccesso è riferibile alle malattie infettive e parassitarie, ai tumori maligni (in particolare tra le femmine, 3 di 4 casi ) e alle condizioni morbose di origine perinatale.

I ricoverati per tutte le cause naturali sono in eccesso in età pediatrica (particolarmente tra i maschi). In età pediatrica, sul complesso dei due generi, si osserva un eccesso di ricoverati per malattie infettive e pararassitarie e per leucemie …..

Il profilo di ricovero per i giovani adulti mostra un eccesso per tutti i tumori maligni, tra i quali un eccesso della malattia di Hodgkin tra le femmine, 3 casi.

Sezione anomalie congenite

Nel periodo 2010-2019, sono stati sorvegliati complessivamente 12.956 nati residenti nei due comuni del sito, nello stesso periodo sono stati osservati 348 casi di AC con una prevalenza pari a 268,6 per 10.000 nati. La prevalenza totale delle AC risulta superiore alla prevalenza attesa calcolata su base regionale. Le AC osservate nel sito riguardano cardiopatie congenite, comprese quelle severe, e AC agli arti e ai genitali.

Nelle raccomandazioni finali lo studio raccomanda uno studio epidemiologico micro geografico, come chiedono da anni Medicina Democratica ed altre associazioni. ˈ

