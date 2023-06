Home

Attualità

“Su Berlusconi sciacallaggio mediatico inaccettabile”, Tenerini (FI): “Rispetto e silenzio!”

Attualità

13 Giugno 2023

“Su Berlusconi sciacallaggio mediatico inaccettabile”, Tenerini (FI): “Rispetto e silenzio!”

"Tentare di accaparrarsi un briciolo di notorietà, altrimenti irraggiungibile, gettando fango sulla sua memoria è vergognoso".

Livorno 13 giugno 2023 – “Su Berlusconi sciacallaggio mediatico inaccettabile”, Tenerini (FI): “Rispetto e silenzio!”

“Leggo con profondo rammarico e sconcerto di alcune dichiarazioni apparse sulle pagine social di Potere al Popolo di Livorno, riportate da Potere al Popolo nazionale.

Ad un giorno dalla morte del Presidente Berlusconi lo sciacallaggio mediatico degli avvoltoi da tastiera da sfoggio di sè con dichiarazioni infamanti, pretestuose, gratuite e assolutamente inopportune.”

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, che aggiunge:

“Il Presidente Berlusconi ha fatto la storia, e questa non è un’opinione, ma un fatto.

Le attestazioni di stima nei suoi confronti stanno giungendo all’Italia da ogni parte del globo terrestre, persino dai leader politici più discussi.

Ciò che lui ha creato e portato avanti è indiscutibile e, in questa circostanza, il suo peso umano e istituzionale è stato trasversalmente riconosciuto da tutte le forze politiche, ex avversari inclusi.

Offendendo la memoria di Berlusconi si offendono anche quegli italiani, e sono tantissimi, che stanno vivendo questo lutto con enorme dispiacere, per ciò che lui ha rappresentato.

Tentare di accaparrarsi un briciolo di notorietà, altrimenti irraggiungibile, gettando fango sulla sua memoria è vergognoso.

Tali offese qualificano chi le fa e dimostrano quanto queste persone siano lontane dallo spessore del Presidente, che non ha mai perso la sua affabilità e il suo sorriso nemmeno nei momenti più bui.

In queste occasioni le sole leve che dovrebbero guidare l’azione dovrebbero essere quelle del silenzio e del rispetto, per il grande leader politico che è stato, per la persona e per la sua famiglia”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin