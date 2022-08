Home

24 Agosto 2022

Livorno 24 agosto 2022 – Su Facebook nasce il gruppo “Giustizia per Denny”

E’ stato aperto su Facebook il gruppo “Giustizia per Denny“; il 29enne deceduto lunedì 22 agosto in seguito a una caduta dal quarto piano di un edificio in via Giordano Bruno

Il gruppo è nato per dimostrare affetto e vicinanza alla famiglia Magina e per sostenerla economicamente

“Buongiorno a tutti, con l’ autorizzazione della famiglia , ho voluto aprire questo gruppo , in memoria di Denny”. Scrive così l’amministratrice del gruppo che prosegue:

“Faremo varie attività per sostenere la famiglia. Siete tutti quanti i benvenuti. Non vogliamo contenuti offensivi o razzisti, chi farà ciò, verrà bannato. Non istighiamo odio, ma amore verso i suoi familiari. Grazie a tutti. Per qualsiasi iniziativa

Chiunque vuole aiutare i genitori di Denny, do io il numero di iban del conto intestato a Erika Terreni . Non inviate denaro a nessuno che ve lo chieda. Purtroppo tanta gente potrebbe agire in malafede, visto le condizioni dolorose della famiglia. Grazie a tutti”

