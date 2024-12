Home

14 Dicembre 2024

Sub accusa un malore durante un’immersione a Calafuria: in gravi condizioni a Cisanello

Livorno 14 dicembre 2024

Sono gravi le condizioni di un uomo di 55 anni che questa mattina ha accusato un malore durante un’immersione nelle acque di Calafuria, una zona molto frequentata dagli appassionati di subacquea. L’episodio è avvenuto intorno alle 11:30, mentre l’uomo si trovava in mare aperto.

A intervenire prontamente per il soccorso è stato il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Dopo aver recuperato il sub in difficoltà, i soccorritori lo hanno trasportato a bordo di un gommone, dove gli è stato immediatamente somministrato ossigeno nel tentativo di stabilizzare le sue condizioni. Successivamente, il mezzo ha raggiunto il moletto di Antignano, dove era già stata allertata un’unità di soccorso.

Sul posto si trovavano i volontari della Misericordia di Montenero, supportati da un infermiere. Dopo aver prestato le prime cure, il 55enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello a Pisa, una struttura specializzata e dotata di attrezzature adeguate per affrontare emergenze di questo tipo.

Le cause del malore non sono ancora del tutto chiare, ma potrebbero essere legate a problemi di decompressione, un rischio noto per chi pratica immersioni subacquee. La gravità delle condizioni dell’uomo ha reso necessario un intervento tempestivo e il trasferimento verso un ospedale attrezzato per la gestione di casi complessi.