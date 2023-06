Home

18 Giugno 2023

Successi in acqua, trionfi e emozioni: Il Canoa Club Livorno brilla ad Auronzo di Cadore

Livorno 18 giugno 2023

Un successo travolgente per gli atleti del Canoa Club Livorno durante le gare di ieri a Auronzo di Cadore! La giornata di ieri, è iniziata con una magnifica prova di Vittoria Bacci nel K1 Ragazze, che ha conquistato la vittoria nella gara dei 500 metri. Ma non è finita qui, perché Bacci ha replicato il suo successo nel K4 Ragazze insieme a Marta Del Gratta, Guerrieri e Di Luozzo. Questo fantastico equipaggio ha dominato la propria finale, tagliando il traguardo in 1’54″98 e lasciando dietro di sé due equipaggi misti.

La squadra del Canoa Club Livorno ha continuato a brillare nel K2 Ragazze, con Bacci e Del Gratta che hanno conquistato la vittoria in maniera spettacolare con un tempo di 2’05″81. L’equipaggio del CUS Milano si è piazzato al secondo posto, mentre la barca Croata si è classificata al terzo posto.

Nel K2 Ragazzi, Moneta e Reccanello hanno raggiunto un ottimo terzo posto, dimostrando il loro talento e la loro determinazione. Non da meno è stato il K4 Ragazzi, con Ambrosini, Reccanello, Moneta e Dalla Valle che si sono classificati al terzo posto, aggiungendo un altro risultato di prestigio alla squadra.

Nel pomeriggio di sabato si sono svolte le batterie di qualificazione per le gare dei 200 metri, che promettono emozioni ancora più intense per oggi. I nostri atleti sono pronti per le semifinali e le finali, determinati a dare il massimo per conquistare nuovi successi per il Canoa Club Livorno.

Continuate a sostenere i nostri talentuosi atleti e seguite con entusiasmo le loro imprese in acqua. Il Canoa Club Livorno è una vera forza nel mondo dello sport e siamo sicuri che ci regaleranno ancora tante emozioni e vittorie da celebrare!

