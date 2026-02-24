Home

Sport

Basket

Successo a Rosignano per la Libertas Liburnia, ora 4 gare consecutive in casa

Basket

24 Febbraio 2026

Successo a Rosignano per la Libertas Liburnia, ora 4 gare consecutive in casa

Livorno 24 febbraio 2026

Con la sfida in programma alle 18:15 di domenica primo marzo contro l’Argentario, scatterà per la Libertas Liburnia una serie di quattro gare consecutive da giocare tra le mura amiche del PalaBastia. Alla vigilia di tale curiosa striscia record, i gialloblù di coach Emanuele Caverni hanno affrontato, in trasferta, la Dinamo Rosignano, formazione ultima in graduatoria a quota zero. La Libertas Liburnia, rispettando i favori del pronostico, si è imposta sui solvaini ed ha così colto il suo dodicesimo successo in 18 incontri. 70-82 il risultato di un match sempre condotta dagli ospiti. I gialloblù, in classifica figurano nel gruppone che insegue la capolista Fortezza Team Livorno. Questa la situazione nella parte alta della classifica dopo le prime cinque giornate del girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, raggruppamento D: Fortezza Team Livorno 32 p.; Ponsacco, Volterra, Dream Basket Pisa e US Livorno ‘B’ 26; Ghezzano e Libertas Liburnia Livorno 24, Team90 Grosseto 18. A Rosignano, di buono, oltre ovviamente ai due punti conquistati, le prestazioni di Nachi e Bertolini. Non è stata, per i gialloblù, una prova eccelsa, a dimostrazione di un periodo non propriamente brillante. E ora sotto con quattro domeniche di fila da passare al PalaBastia.

DINAMO ROSIGNANO – LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO 70-82

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO: Busoni 6, Botteghi 7, Stolfi 13, Venditti 10, Bertolini 26, Baccelli 3, Pistolesi 8, Nachi 9, Mannucci, Mirabelli. All.: Caverni.