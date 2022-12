Home

Successo ad Arezzo per il Livorno Rugby under 15

4 Dicembre 2022

Livorno 4 dicembre 2022

Il Livorno Rugby under 15 è in confortante crescita. In trasferta con il Vasari Arezzo, su un terreno di gioco reso pesante dalla pioggia caduta copiosa nelle ore precedenti, i biancoverdi allenati da Diego Rolla e Marco Tomaselli sono riusciti a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Nonostante le numerose assenze e nonostante una rosa falcidiata dalle assenze, i labronici hanno vinto, convinto e si sono assicurati il massimo della posta.

Sul fangoso campo ‘Arrigucci’, gli ospiti si sono imposti 14-22: per gli aretini due mete (trasformate), per i livornesi quattro mete (una delle quali trasformate).

In questa categoria, riservata ai nati negli anni 2008 e 2009, non viene stilata una vera classifica generale, ma ogni singola giornata viene omologata con il classico sistema del punteggio australe. Va da sè che il Livorno Rugby in questa gara valida per l’ottavo turno del campionato toscano ha raccolto il massimo, i cinque punti (successo condito dal bonus-attacco), mentre il Vasari (superato con un margine superiore alle sette lunghezze e incapace di mettere a segno il bonus-offensivo) non ha ottenuto alcun punto.

Tra gli under 15, le squadre scendono in campo con soli tredici elementi, con mischie prive dei flankers. Il Livorno Rugby, nella circostanza, ha presentato appena quindici elementi a referto. Tutti i giocatori utilizzati da Rolla e Tomaselli hanno mostrato grinta e personalità.

Tutti quanti, grazie al serio lavoro svolto nel corso della settimana negli allenamenti effettuati nel proprio quartier generale del ‘Maneo’, stanno migliorando a vista d’occhio.

Ad Arezzo, labronici in meta con l’estremo Tosi, con il centro Andreotti, con il pilone Campora e con il seconda linea Polacci. All’attivo del centro Lenzi una trasformazione.

Lo schieramento iniziale: Tosi; Biagini, Andreotti, Lenzi, Bardi; Orlandi, Romano; Tofanelli; Galleni, Polacci; Campora, Bartolini, Kucok. Entrati anche: Gambogi e Roberts.

