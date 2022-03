Home

28 Marzo 2022

Successo al Priami dei Lions under 15 contro il temutissimo Florentia

Livorno 28 marzo 2022

Evidentemente è servito il primo caldo primaverile per far esprimere ad alti livelli la squadra.

In casa, sul prato dell’‘Emo Priami’, i Lions Amaranto Livorno under 15 hanno disputato la loro miglior partita dall’inizio della stagione.

I ragazzi allenati da Sergio Cortesi hanno superato, nel pomeriggio di sabato, i temibili pari età del Florentia 45-21 (sette mete a tre).

Vittoria netta e di qualità per questa formazione cresciuta in modo esponenziale negli ultimi tempi.

Una gara nella quale le giocate sono parse particolarmente efficaci.

È funzionato in modo brillante soprattutto l’attacco. E – è bene ribadire – di fronte si trovava un avversario di prima fascia a livello regionale.

Nella categoria under 15 sono protagonisti atleti nati negli anni 2007 e 2008. E nell’occasione, sul ‘Priami’ sono stati protagonisti questi atleti amaranto: Tommaso Bianucci, Luca Del Nista, Diego Giudici, Gianluca Munafò, Rocco Pavesi, Giacomo Ubaldi, Armando Paradiso, Leonardo Fabbri, Edoardo Giusti, Vittorio Meini, Federico Perciavalle, Palmerini Mattia, Andrea Torrini, Brian Strumi, Filippo Bani, Gabriel Profeti, Giordano Taddei, Gabriele Casini, Matteo Russo. Per i locali, tre mete di Giudici, due di Paradiso ed una ciascuno di Giusti e Meini. Il tutto con l’aggiunta di cinque trasformazioni di Perciavalle. Nel campionato regionale under 15 non viene calcolata una vera graduatoria generale, ma ogni singola giornata viene omologata con la classifica della singola partita disputata: è evidente che in virtù del successo condito dal bonus-attacco, i Lions hanno colto cinque punti. Nessun punto per il Florentia, battuto con un margine superiore alle sette lunghezze e a bersaglio ‘solo’ con tre mete.

