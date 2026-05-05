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Successo del Granducato 2025 Titolo under 18 ad Avezzano nel campionato élite di categoria

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5 Maggio 2026

Successo del Granducato 2025 Titolo under 18 ad Avezzano nel campionato élite di categoria

Livorno 5 maggio 2026 Successo del Granducato 2025 Titolo under 18 ad Avezzano nel campionato élite di categoria

Disco verde alle porte di L’Aquila. La rappresentativa Titolo del Granducato 2025 under 18, nell’ultima trasferta di una lunga stagione, iniziata ben presto (il 21 settembre) con il primo turno dei vittoriosi barrage, si è imposta allo stadio ‘Angelo Trombetta’ contro i pari età locali dell’Avezzano. Il confronto, valido per il 17° e penultimo turno del campionato élite di categoria, girone 3 – il raggruppamento che vede coinvolte le migliori dieci squadre under 18 del centro e del sud Italia -, si è chiuso sul punteggio di 21-24. Cinque i punti conquistati dai biancorossi labronico-pontederesi (vittoria impreziosita dal bonus-attacco; quattro le mete realizzate) e un punto per i gialloneri abruzzesi (frutto del cosiddetto bonus-difesa; scarto inferiore alle otto lunghezze). Il Granducato 2025 Titolo, con i ‘fatidici’ cinque punti conquistati, mette in ghiaccio, ad un turno dalla fine del campionato, l’ottava piazza in graduatoria. La squadra biancorossa allenata dal tecnico in quota Lions Amaranto Livorno Giacomo Bernini e dai tecnici in quota Bellaria Pontedera Riccardo Squarcini e Daniele Conflitto, chiuderà la propria annata, domenica prossima, ospitando (a Pontedera) le Fiamme Oro, la formazione romana settima ed ancora in lotta per salire in sesta posizione. Il Granducato 2025 è la realtà sinergica nata la scorsa estate grazie alla proficua collaborazione tra i Lions Amaranto ed il Bellaria. Un accordo che ha consentito di allestire ben quattro squadre: due formazioni under 18 e due compagini under 16. La squadra ‘Titolo’ under 18, dopo il favoloso percorso effettuato nei cosiddetti barrage, ha colto buoni risultati nel campionato èlite. L’altra squadra under 18, definita ‘Regionale’, ha invece giocato il campionato territoriale. In ogni caso le numerose gare hanno consentito (e stanno consentendo) a questi validi rugbisti, classe 2007, 2008 e 2009 in rosa, di acquisire preziose esperenze e di crescere in modo esponenziale nel giro di pochi mesi.

Ad Avezzano, i biancorossi ospiti sono parsi lucidi nelle fasi decisive del confronto. A bersaglio, con una meta ciascuno, il terza centro Francesco Gradassi, il trequarti centro Nicola Montino, il mediano di apertura Gianluca Munafò ed il trequarti ala Giacomo Ubaldi. Per il mediano di mischia Rocco Pavesi, due trasformazioni all’attivo. Lo schieramento: Giudici; Tognetti, Meini, Montino, Ubaldi; Munafò, Pavesi; Gradassi, Marmeggi, Fabbri; Del Nista, Massagli; Maroni, Davini L., Prex. Entrati anche: Strumi, Baldaccini, Biagi, Iacoponi, Panocchia, Casalini L. e Bertolini T..