Successo della partita detenuti-studenti con raccolta fondi per i terremotati della Turchia e della Siria

15 Marzo 2023

Il ringraziamento del Garante dei Detenuti Marco Solimano

Livorno, 15 marzo 2023 – Si è svolta in un clima di grande partecipazione la partita di solidarietà alle popolazioni vittime del terremoto in Turchia ed in Siria disputata all’interno della Casa Circondariale di Livorno.

Detenuti di media sicurezza e giovani studenti dell’itc di San Miniato hanno dato vita ad un confronto sportivo leale e di gran qualità di fronte ad un pubblico che ha potuto assistere all’evento previa prenotazione.

Alla fine abbracci e commozione on un clima che ha fortemente attenuato la pesantezza del carcere.

Il ricavato della raccolta fondi è stato consegnato al presidente della Mezza Luna Rossa presente all’evento.

“Abbiamo vinto tutti – commenta il garante dei detenuti del Comune di Livorno Marco Solimano.

“Un grande ringraziamento a tutto il personale dell’istituto, ai giovani ed agli insegnanti dell’itc Cattaneo di San Miniato, all’Arci Livorno per la preziosa collaborazione, al Comune di Livorno rappresentato dall’assessore Raspanti ed ai consiglieri Nasca e Simoni anch’essi presenti all’evento ed al nucleo traduzioni e scorte della polizia penitenziaria che con propri mezzi ha prelevato e riaccompagnato la delegazione di San Miniato alla stazione centrale”.

