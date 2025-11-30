Home

30 Novembre 2025

Livorno, 30 novembre 2025 Successo di presenze per l’inaugurazione di MareDiVino e DiGusto

La mostra-mercato enogastronomica MareDiVino e DiGusto, organizzata da Fondazione LEM, FISAR Livorno e Slow Food Toscana in collaborazione di Vetrina Toscana, prosegue anche oggi, domenica 30 novembre, al Modigliani Forum di Livorno. Questa edizione, che segna il rilancio dello storico evento, ha registrato una forte adesione da parte del settore, con 117 produttori vinicoli e 28 aziende della rete Slow Food, superando del 40% i numeri dell’ultima edizione.

L’inaugurazione di sabato 29 novembre ha confermato l’interesse del pubblico e degli operatori per la nuova formula che coniuga l’eccellenza vinicola con l’alta gastronomia e la promozione territoriale. Le iniziative hanno sottolineato l’impegno della manifestazione a valorizzare il patrimonio enogastronomico della costa toscana e a creare sinergie fondamentali per lo sviluppo del turismo del gusto.

Un momento saliente dell’inaugurazione di sabato è stata la presentazione dell’importante accordo di collaborazione tra Toscana Promozione Turistica (TPT), l’ente regionale di promozione, e FISAR APS (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori). L’intesa è stata formalizzata dalla firma di Francesco Tapinassi, direttore di TPT, e Roberto Donadini, presidente nazionale FISAR, alla presenza del coordinatore di Fondazione LEM, Adriano Tramonti, e dell’assessore al turismo Rocco Garufo. L’accordo quadro, stipulato a titolo gratuito, stabilisce un programma di attività congiunte incentrate sulla promozione del turismo del vino, sulla valorizzazione della cultura enologica toscana e sull’educazione al bere responsabile. Tra i punti chiave della collaborazione figurano la promozione congiunta dei circuiti enogastronomici regionali, il supporto a eventi come MareDiVino e DiGusto, la creazione di azioni di valorizzazione culturale del vino toscano e la valutazione di attività di internazionalizzazione che coinvolgano sommelier FISAR. L’obiettivo è massimizzare la visibilità e la fruizione delle eccellenze agroalimentari toscane, in piena sintonia con la rete Vetrina Toscana.

La giornata di domenica 30 novembre sarà ricca di eventi, degustazioni guidate e attività formative aperti al pubblico, dalle 11:00 alle 19:00.

Ore 11.30, Sala Mascagni: L’evento principale della mattina è il convegno “I paesaggi dell’Olio in Toscana: dove l’agricoltura crea cultura”, a cura di Slow Food Toscana. L’incontro, che vedrà la partecipazione del Prof. Rossano Pazzagli e del Prof. Riccardo Gucci, affronterà i temi della gestione multifunzionale degli oliveti toscani. Al termine, è prevista una degustazione guidata di oli regionali.

Tradizione e show-cooking

La tradizione culinaria livornese è grande protagonista grazie alla collaborazione con l’Alleanza dei Cuochi Slow Food e l’Istituto Alberghiero Mattei di Rosignano:

Ore 13.30, Sala Mascagni: Show-cooking dedicato a “La Francesina” , tipica ricetta livornese a base di lesso rifatto con le cipolle, curato dall’Alleanza dei Cuochi Slow Food.

Show-cooking dedicato a , tipica ricetta livornese a base di lesso rifatto con le cipolle, curato dall’Alleanza dei Cuochi Slow Food. Ore 15.00, Sala Mascagni: Gli studenti dell’Istituto Alberghiero Mattei di Rosignano si cimenteranno nella preparazione del classico “Baccalà alla livornese” .

Gli studenti dell’Istituto Alberghiero Mattei di Rosignano si cimenteranno nella preparazione del classico . Ore 18.00, Sala Mascagni: Show-cooking a cura di Vetrina Toscana con la chef Maria Probst (Il Cerreto), focalizzato su una proposta culinaria a base vegetale.

Degustazioni, formazione e attività per bambini

Ore 14.30, Palco Centrale: Presentazione della rete dei Mercati della Terra a cura di Slow Food.

Presentazione della rete dei a cura di Slow Food. Ore 15.30, Area Bimbi (Sala Gramsci): Laboratorio per i più piccoli “Piccoli Tortai crescono!” , un’occasione per imparare l’arte della Torta di Ceci e del “5 e 5” con l’Associazione CNA tortai livornesi.

Laboratorio per i più piccoli , un’occasione per imparare l’arte della Torta di Ceci e del “5 e 5” con l’Associazione CNA tortai livornesi. Ore 18.20, Palco Centrale: Il mondo FISAR Livorno sarà protagonista con la presentazione delle attività della delegazione e la premiazione del concorso “Rosso buono per tutti”, dove il pubblico vota i vini in degustazione.

L’evento si concluderà lunedì 1° dicembre con l’apertura riservata esclusivamente agli operatori HORECA.

IN ALLEGATO IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA GIORNATA DI DOMENICA 30 NOVEMBRE

Info utili

Date Aperte al Pubblico: domenica 30 novembre (11.00 – 19.00).

domenica 30 novembre (11.00 – 19.00). Location: Modigliani Forum, Livorno.

Modigliani Forum, Livorno. Biglietti e Programma Completo: Tutte le informazioni sono disponibili su http://www.maredivinoedigusto.it.