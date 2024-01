Home

Sport

Basket

Successo interno per il Jolly, al Cosmelli cade l’Academy La Spezia

Basket

22 Gennaio 2024

Successo interno per il Jolly, al Cosmelli cade l’Academy La Spezia

Livorno 22 gennaio 2024 – Successo interno per il Jolly, al Cosmelli cade l’Academy La Spezia

Il Jolly Acli Basket Livorno, pur non brillando, ottiene un’altra bella vittoria, non semplice, contro una Basket Academy La Spezia particolarmente agguerrita, arrivata a Livorno per vendere cara la pelle. E dopo un inizio partita illusorio (19-6), del fatto che per le rosablù possa trattarsi di una serata tranquilla, le ospiti cominciano a macinare gioco e punti. Ceccarini e compagne fanno bene in attacco, segnando parecchio. Un po’ meno in difesa, dove vengono bucate spesso e volentieri, dalle giocate avversarie. Nell’ultimo quarto La Spezia si riporta sotto 4 (54-50), e resta attaccata, o quantomeno in scia, fino all’ultimo secondo. Col Jolly che allunga sul finale con un parziale di 4-0 che dal 71-67 conduce al risultato definitivo 75-67. Tra le singole bene Ceccarini e Orsini, con menzione speciale per Elisa Barbieri, al solito molto presente nei momenti più complessi.

Le parole di coach Stefano Corda: «Siamo contenti di aver dato continuità, tornando a vincere anche in casa, dopo la reazione post sconfitta di Siena, e abbiamo approcciato bene. Dopo però non siamo stati quelli che dobbiamo essere, specialmente in difesa. Un dato su cui riflettere e lavorare nel corso della settimana. Mancano sette partite: ora abbiamo un trittico difficile, Nico, Pielle e San Giovanni Valdarno. Non è il momento di guardare la classifica, ma solo a noi stessi».

Il tabellino: Barbieri 6, Ceccarini 19, Orsini 17, Giari 2, Gioan, Sassetti 15, Sgorbini 2, Evangelista 9, Costa 2, Zolfanelli 3, Candelori. All. Corda.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin