Livorno 19 febbraio 2024 – Successo per il Centro Ambientale Mobile: record di raccolta di ingombranti e RAEE a largo Fratelli Rosselli

AAMPS celebra il grande successo del Centro Ambientale Mobile (CAM) nella recente iniziativa tenutasi a Largo Fratelli Rosselli. Con oltre 3.500 kg di ingombranti e RAEE conferiti dai cittadini, l’evento ha segnato un nuovo record di partecipazione e di raccolta di rifiuti.

L’infopoint allestito in Largo Fratelli Rosselli ha accolto con entusiasmo 128 utenti, che hanno potuto conoscere da vicino il CAM e le sue nuove livree. Questo dimostra il grande apprezzamento dei cittadini per i servizi efficienti e funzionali offerti dall’AAMPS.

L’appuntamento con il CAM prosegue il suo tour il prossimo sabato 3 marzo in Via Stenone, offrendo un’ulteriore opportunità ai cittadini di conferire i propri rifiuti ingombranti e RAEE in modo responsabile e conveniente.

Per coloro che desiderano consultare il calendario completo del CAM per il 2024, è disponibile online sul sito ufficiale dell’AAMPS oppure clicca qui

L’AAMPS ringrazia tutti i cittadini che hanno contribuito al successo dell’iniziativa e conferma il suo impegno continuo per promuovere pratiche sostenibili di gestione dei rifiuti e garantire un ambiente più pulito e salubre per tutti.