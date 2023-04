Home

22 Aprile 2023

Livorno 22 aprile 2023 – Successo per il primo incontro a piedi dell’iniziativa “Quattro passi nella città del divenire” per raccontare i progetti delle aree della rigenerazione urbana

Raccontare la città camminando, è questo l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale che ieri ha visto impegnati l’assessora all’Urbanistica Silvia Viviani, il dirigente Dirigente Lavori Pubblici e Assetto del Territorio Leonardo Gonnelli, il sindaco Luca Salvetti che è passato per un saluto e due tecnici, nel primo degli appuntamenti a piedi per immaginare insieme ai cittadini la Livorno del futuro.

L’iniziativa si chiama “Quattro passi nella città in divenire”: in tutto gli appuntamenti sono quattro(gratuiti), uno a piedi e uno in bus, più due incontri a tavoli tematici nei luoghi delle trasformazioni urbane.

Il primo incontro, quello di ieri appunto, è stato molto partecipato. 35 cittadini, a piedi e in bici, hanno passeggiato nelle aree della rigenerazione urbana, partendo da piazza Saragat nel quartiere di Corea, passando attraverso il parco Baden Powell, piazza XI Maggio, Dogana D’acqua, sotto la guida degli Amministratori che hanno illustrato, anche mostrando i progetti, come diventerà la città.

“Camminare, scambiare idee e percezioni, informare e raccontare i progetti in corso e quelli che potranno essere attivati con il piano operativo – ha commentato l’assessora Viviani – questo il senso della passeggiata partecipata di ieri 19 aprile. Un pomeriggio utile e piacevole, arricchito anche dalla vivacità di bambini e bambine che ci hanno seguito e chiesto giochi nei parchi. Si conferma l’importanza di guardare la città con gli occhi di tutti”.

“Raccontare quello che stiamo facendo – ha aggiunto Leonardo Gonnelli – ci rende più veri”.

L’iniziativa rientra nel percorso di informazione e confronto verso il Nuovo Piano Operativo Comunale e Contestuale variante al Piano strutturale, strumenti di pianificazione urbanistica fondamentali per il futuro della nostra città, giunti ad una fase avanzata di elaborazione.

Questo il programma dei prossimi incontri:

27 aprile – Ambiti strategici – Itinerario in bus

Ore 15 ritrovo in piazza del Luogo Pio

Ore 18 ritorno in piazza del Luogo Pio

(posti disponibili 50)

3 maggio

Politiche e azioni integrate per rigenerare la città

Incontro pubblico

ore 15-18 Biblioteca Bottini dell’Olio, Piazza del Luogo Pio)

(Posti disponibili 50)

18 maggio

Tutela del territorio, strategie di sviluppo e trasformazioni urbane

Incontro pubblico

Ore 15-18 Hangar creativi /ex Deposito Atl via Carlo Meyer 65)

TUTTI GLI INCONTRI SONO GRATUITI.

PER ISCRIVERSI BASTA ANDARE SUL SITO DEL COMUNE DI LIVORNO www.comune.livorno.it E ANDARE SUL BANNER DEDICATO O CLICCARE SU https://bit.ly/partecipaPO

Dopo la prima Campagna di ascolto preliminare all’Avvio del procedimento, che si è tenuta negli ultimi mesi del 2020, e la fase di ascolto iniziata con l’Avvio del procedimento (anno 2022), l’Amministrazione fa partire con questi incontri una nuova e importante fase del percorso di informazione e confronto con i cittadini, che accompagnerà la costruzione dei due atti di governo del territorio, fino alla loro adozione.

