Suicidio medicalmente assistito, in Comune a Rosignano la raccolta firme per la legge regionale

26 Ottobre 2023

Rosignano (Livorno) 26 ottobre 2023 – Suicidio medicalmente assistito, in Comune a Rosignano la raccolta firme per la legge regionale

L’Associazione Luca Coscioni ha avviato tramite la campagna “Liberi Subito” la raccolta firme per una proposta di legge regionale di iniziativa popolare riguardo al suicidio medicalmente assistito.

La proposta di legge mira a intervenire in Toscana con l’istituzione di una commissione multidisciplinare permanente di medici e con la certezza dei tempi per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione della sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale e rispetto alla mancanza di una normativa nazionale.

La Regione Toscana ha già dichiarato ammissibile la proposta di legge.

È possibile sottoscrivere la proposta di legge regionale presso:

i banchetti per la raccolta di firme organizzati dall’Associazione Luca Coscioni;

la sede comunale di via dei Lavoratori 21 a Rosignano Marittimo (lunedì, mercoledì e venerdì ore 8,30-13; martedì e giovedì ore 8,30-13,15 e 15,15-17,45).

