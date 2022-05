Home

Sulla Felicità Festival Day 4, tra gli eventi di oggi: Tonino Carotone ed il suo tributo a Fred Buscaglione

7 Maggio 2022

Livorno 7 maggio 2022

Sulla Felicità Festival Day 4, gli eventi di oggi, 7 maggio

Dopo il grande successo di questi giorni, Sabato 7 Maggio, la felicità ci arriva come stimolo attraverso la cucina e la musica.

Alle 18 i Tour Teraphy di Uovo alla Pop: “Il Cacciucco e le triglie alla monica e l’antica cucina livornese / Tour Eno gastronomico con nutrizionista”.

Un tour alla scoperta degli antichi sapori livornesi e le ricette antiche della nostra terra. Partiremo a piedi dalla Venezia per visitare l’antica loggia del pesce, passeremo dal porto per vedere il moderno mercato ittico e finiremo al Mercato delle Vettovaglie, dove visiteremo i sotterranei affacciati sul fosso e degusteremo insieme ad un calice di vino locale uno speciale panino cacciuccato. Ci accompagnerà nel tour un esperto di nutrizione che elencherà i benefici della nostra alimentazione a base specialmente di pesce e dandoci alcuni consigli fondamentali per unire alla tradizione un sano modo di alimentarsi. Per info visitate il sito www.SullaFelicitàFestival.it.

Dalle ore 19 presso il centro Commerciale Naturale della Venezia alcuni locali offriranno menù creati ad hoc per il Sulla Felicità Festival. Scopri dove sul sito ufficiale del Festival.

Alle 22,30 arriva Tonino Carotone in concerto al The Cage per un tributo a Fred Buscaglione: “E’ un mondo difficile: vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto”. Nell’introduzione al fortunatissimo singolo ‘Me cago en el amor’ (ripresa anche in ‘Acabaràs como siempre’) la consapevolezza di un percorso irto di difficoltà e privo di sbocchi per chi non ama le regole, per chi segue valori umani autentici non mediati da retorica o da imposizioni mentali. Il talento di Tonino Carotone, menestrello dall’animo tormentato, in un concerto imperdibile. Info e biglietti VivaTicket e Dice.

