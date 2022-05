Home

“Sulla Felicità Festival” Day 5 – Livorno per un giorno capitale del Clean Up Nazionale

8 Maggio 2022

Sulla Felicità Festival Day 5 – 08.05.2022. Livorno per un giorno capitale del Clean Up Nazionale

Il Sulla Felicità Festival, manifestazione ideata e diretta da Stefano Santomauro, con il patrocinio della Regione Toscana, Comune di Livorno e Fondazione Livorno che vuole parlare della felicità attraverso il teatro, la letteratura, la musica, la fotografia, l’ambiente e molto altro ha già conquistato il pubblico con la Campagna Pubblicitaria “Piccoli Scatti Rubati di Felicità”.

Non poteva mancare il mare come protagonista finale di questa prima edizione.

“Il Mare è un elemento di indubbia felicità e dobbiamo prendercene cura” commenta Stefano Santomauro, ideatore e direttore artistico del Festival “Se poi riusciamo a farlo in contemporanea con tutta Italia, lo è ancora di più”.

Degno finale per la prima edizione del Festival con un evento unico ed incredibile: una pulizia della spiaggia della nostra costa in simultanea con altre italiane.

La giornata però parte con il Tour Teraphy di Uovo alla Pop più particolare.

La sveglia suona all’alba per essere presenti alle ore 7 a.m. alla Terrazza Mascagni per un saluto al sole e bagno sonoro: quando, a fine settecento, il mitico signor Baretti, console del regno di Sardegna, si mise a camminare nel punto dove adesso sorge la Terrazza Mascagni, rimase colpito dal benefico vento marino che grazie ad una infusione di salsedine e iodio apriva i polmoni e rilassava i pensieri, decise così di aprire proprio qui il primo innovativo stabilimento per la salasso terapia.

Da sempre la Terrazza Mascagni è il ritrovo dei livornesi che vengono a passeggiare assorti nei loro pensieri per rilassarsi e ritrovare serenità, noi lo faremo alle prime luci dell’alba, accompagnati da una guida turistica e da un insegnati di Yoga, parleremo di antiche storie e curiosi aneddoti, per poi fare il saluto al sole e iniziare la giornata con un depurante “bagno sonoro”. Porta il tuo tappetino per fare yoga.

Alle 9,30 #UnitiperilMare e la mattinata di Clean Up in contemporanea con tutta Italia con il contributo della Regione Toscana organizzata da Sons Of The Ocean in collaborazione con Grande Giove, Unicoop Tirreno, Decatlhon, Aamps e Comune di Livorno ed il coinvolgimento di realtà cittadine come ANPANA OdV, Cral Vitesco, Centro surf 3 Ponti Livorno, Wwf Livorno, Reset Livorno, AcchiappaRifiuti ODV, Asd kiss the rail, Leo Club Livorno, Associazione Costiera Calafuria, Sea Shepherd Italia Onlus e oltre 40 in tutta Italia per una pulizia del mare e della spiaggia che conterà un movimento complessivo di oltre 5000 persone.

Hanno aderito infatti alla proposta del Sulla Felicità Festival la Sardegna, la Sicilia, la Toscana, la Puglia, la Lombardia, il Piemonte, la Valle D’Aosta e molte altre. Per iscriversi visitate il sito ufficiale www.SullaFelicitàFestival.it.

Domenica 8 maggio sarà anche una “Giornata in bici”. In concomitanza con la giornata conclusiva del “Sulla Felicità Festival”, il Comune di Livorno ha deciso di riproporre una giornata in bici, per coinvolgere la cittadinanza in un piacevole evento all’insegna dello sviluppo sostenibile e alla riscoperta della città senz’auto.

Teatro dell’iniziativa questa volta sarà il lungomare: dalle ore 9 alle ore 13 i viali a mare saranno chiusi al traffico veicolare – ad esclusione dei velocipedi – dalla Baracchina Rossa (incrocio tra viale Italia e via del Mare) allo Scoglio della Ballerina (piazzale Regg.to Paracadutisti Nembo sul viale di Antignano).

“Continuiamo con le domeniche in bici, ideate in un format sempre nuovo”, spiega l’assessora alla mobilità e all’ambiente Giovanna Cepparello. “Questa volta siamo felici di portare la mobilità dolce all’interno del ‘Sulla felicità festival’, proprio perché gli spazi liberi e aperti per le persone sono sempre fonte di grande benessere. Ottima anche la concomitanza con la pulizia delle spiagge, con ritrovo ai Tre ponti, aperta a tutti i cittadini, che i Sons of the Ocean insieme a tante altre associazioni, e con la consueta collaborazione di Aamps, regaleranno alla nostra città. Un’ottima occasione per pedalare, stare insieme e contribuire alla ‘salute’ del nostro litorale!”.

Il Sulla Felicità Festival termina alle ore 17 con una iniziativa promossa dall’Acquario di Livorno per i più piccoli con Pesca il Pesce Giusto: I bambini partecipanti simuleranno di essere attori della filiera del Pesce (pescatori, pescivendoli e cuochi) imparando a selezionare i pesci per taglia e stagione, arrivando a cucinare solo il pesce “giusto”: un’attività che pone nell’educazione e sensibilizzazione del largo pubblico, ed in particolare le giovani generazioni, alla conoscenza ed al rispetto dell’ambiente, in particolare quello marino. Per iscriversi visitate il sito ufficiale www.SullaFelicitaFestival.it.

