“Sulla Felicità Festival”: in città i manifesti dei livornesi in uno scatto di felicità

19 Aprile 2022

Livorno 19 aprile 2022

“Sulla Felicità Festival” , livornesi protagonisti della Campagna Pubblicitaria del Festival in programma il prossimo 4,5,6,7,8 Maggio

In questi giorni vi sarà capitato di imbattervi in manifesti che raffigurano livornesi in uno scatto di felicità:

è la Campagna Pubblicitaria del Sulla Felicità Festival, manifestazione evento ideata e diretta dall’attore e comico Stefano Santomauro, in collaborazione con Grande Giove, che intende contagiare il grande pubblico ad una riflessione leggera e profonda sul tema della felicità attraverso il teatro, l’arte, la musica, la cultura, il benessere, l’ambiente e appunto la fotografia.

Giulia Barini, la fotografa ufficiale del festival, in questi mesi ha rubato appunto “Piccoli Scatti di Felicità” a personaggi noti e meno noti livornesi che si sono trasformati in 32 scatti e 32 manifesti che hanno “contagiato” la città in ogni angolo. Il Manifesto che raffigura la mitica Fiorella di Gagarin, e l’idolo dei giovani Papa, è stato condiviso dalla famosa pagina Instagram Livornogramm raggiungendo gli oltre 2000 like in pochissime ore.

Alcuni scatti dei manifesti affissi



“La nostra idea era proprio quella: mettere al centro del Festival le persone.

Ci hanno scritto in tantissimi ringraziandoci delle fotografie e questo ci conferma della riuscita dell’iniziativa” dice Stefano Santomauro ideatore della Campagna.

Il Sulla Felicità Festival è una delle tante novità della programmazione del Comune di Livorno che si svolgerà il prossimo 4/8 Maggio a Livorno

Sulla Felicità Festival prevede il 5 Maggio una intervista a Concita de Gregorio moderata dalla giornalista Eva Giovannini; il 6 Maggio il debutto del nuovo spettacolo comico di Stefano Santomauro dal titolo Happy Days presso il Teatro 4 Mori; 7 Maggio il concerto di Tonino Carotone in un tributo a Fred Buscaglione presso il The Cage; l’8 Maggio una mattinata di Clean Up Nazionale in collaborazione con circa 10 associazioni cittadine e il coinvolgimento di oltre 11 Regioni in tutta Italia.

Anche il collettivo di Uovo alla Pop partecipa al Sulla Felicità Festival con una serie di Tour Therapy dal 4 all’ 8 Maggio con la caratteristica di unire camminata, cultura e benessere con l’ausilio di insegnanti di yoga e nutrizionisti.

Tantissimi poi gli eventi collaterali del Festival ideati da Stefano Santomauro che aggiunge:

“Il nostro obiettivo è rendere il Sulla Felicità Festival un appuntamento fisso che negli anni possa diventare un vero e proprio contenitore spettacolare per parlare e confrontarsi sul tema della felicità! Livorno è la città ideale e la Campagna Pubblicitaria che troviamo in questi giorni in città ne è la conferma: la felicità forse esiste e dura pochissimi secondi.

Sta a noi riconoscerla e condividerla”. Il Sulla Felicità Festival, patrocinato da Regione Toscana, Comune di Livorno e Fondazione Livorno

