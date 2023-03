Home

Cronaca

Sulla Rai Federico Quarrata scopre Livorno e racconta la sua anima spingendosi fino a Rosignano

Cronaca

5 Marzo 2023

Sulla Rai Federico Quarrata scopre Livorno e racconta la sua anima spingendosi fino a Rosignano

Livorno 5 marzo 2023

Federico Quaranta, con il fedele Raheem, è andato alla scoperta di Livorno e della sua anima multiculturale, spingendosi fino a Rosignano Marittimo e alle sue celebri spiagge bianche, legate alla storia dello sviluppo industriale dell’area, nella puntata di “Il Provinciale”, in onda ieri, sabato 4 marzo alle 11.25 su Rai 1

Oggi domenica 5 marzo la replica della puntata di “il Provinciale” dedicata a Livorno, andrà in onda alle 14.00 su Rai 2.

Dall’area marina protetta delle Secche della Meloria dove svetta la celebre torre, monumento simbolo dei livornesi, si arriva in barca nel centro cittadino attraverso il dedalo dei tanti fossi che ricordano i canali veneziani.

Tra chiasso e colori del Mercato Centrale, piatti tipici, vernacolo, cantine, antichi quartieri, monumenti storici e vari incontri con livornesi doc, come; la conduttrice Angela Rafanelli e l’attore Giorgio Algranti – viene fuori a poco a poco

il carattere vivace e schietto di una città che ha da sempre fatto della multiculturalità un punto di forza e di orgoglio.

Fin dalle origini porto franco per popoli, lingue e fedi diverse, approdo aperto per mercanti e pirati, ancora oggi Livorno parla la lingua dell’accoglienza ed emana quel fascino tutto particolare delle città portuali.

Per raccontare la flora e la fauna della costa Mia Canestrini percorrerà, invece, la Via dei Cavalleggeri, un sentiero naturalistico che attraversa il promontorio di Piombino e farà una sosta a Punta Falcone, incredibile balcone naturale da cui ammirare tutto l’arcipelago toscano. Per spingersi infine in Alta Maremma, nel regno dei butteri e delle vacche maremmane.

“Il Provinciale” è un programma di Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Francesco Lucibello, Domenico Nucera e Federico Quaranta. A cura di Simona Fuso e Valentina Loreto. Produttore esecutivo Alessandra Badioli. Regia di Gabriella Squillace.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin