9 Settembre 2025

9 Settembre 2025

San Vincenzo (Livorno), 8 settembre 2025 “Sulla rotta di Gaza”: Una bandiera Palestinese adornerà la statua del Marinaio

iniziativa alla Passeggiata del Marinaio

Di fronte alla grave emergenza umanitaria in corso a Gaza, il Comune di San Vincenzo intende esprimere la propria solidarietà e sostenere le iniziative internazionali di soccorso alla popolazione civile.

A tal fine, la parte terminale della Passeggiata del Marinaio sarà simbolicamente dedicata alla solidarietà con il popolo palestinese e come gesto significativo venerdì 12 settembre, alle ore 18 la statua del Marinaio sarà adornata con una bandiera palestinese.

Alle istituzioni dei comuni limitrofi, alle associazioni e a tutta la cittadinanza è rivolto l’invito a partecipare a questo momento simbolico, con l’auspicio che la presenza collettiva possa rafforzare il messaggio di pace e vicinanza umana che si desidera rivolgere alla comunità internazionale.

La comunità di San Vincenzo, insieme alle realtà associative locali, avverte con forza l’urgenza di ritrovarsi per testimoniare il desiderio di pace che anima i nostri territori, sostenendo tutte le azioni umanitarie a favore dei civili di Gaza, in particolare attraverso la rete di solidarietà rappresentata dalla Global Sumud Flotilla