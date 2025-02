Home

Sulla strada della Libertas c'è Cantù

26 Febbraio 2025

Livorno 26 febbraio 2025

C’è Cantù sulla strada della Libertas che al Pala Fit Line di Desio va in cerca del terzo successo stagionale in trasferta e soprattutto di punti salvezza. L’Acqua San Bernardo, però, è squadra di altissimo livello che è stata costruita per vincere il campionato. Impreso al momento lontana perché i Brianzoli tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio sono incappati in una seria negativa di 5 sconfitte consecutive che li ha risucchiati nelle posizioni di primo rincalzo.

Il roster a disposizione di coach Brienza è solido e completo in ogni reparto e può contare su tre americani. Il play McGee, l’ala forte Grant Basile – nato negli States, ma che ha acquisito lo status di italiano dopo la prima convocazione in Azzurro a Novembre – e il centro Dustin Hogue ex Rieti. Fortissimo anche il pacchetto di italiani guidato da Moraschini e Valentini.

In casa Libertas c’è l’assoluta necessità di ricominciare a vincere. Il successo infatti manca dal 29 gennaio scorso (+31 contro Orzinuovi). La squadra è al completo e proverà a riscattarsi dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa a Torino.