Sulla strada della Pielle c’è l’ostacolo Virtus Imola

1 Marzo 2026

Livorno 1 marzo 2026 Sulla strada della Pielle c’è l’ostacolo Virtus Imola La PIELLE LIVORNO è pronta a tornare sul parquet del Pala Macchia per la 29ª giornata di campionato, dove affronterà la Virtus Imola in una sfida che si preannuncia intensa e ricca di insidie.Per gli uomini di coach Turchetto non sarà una gara semplice: pesano infatti le importanti assenze di Leonzio e Bonacini, che riducono le rotazioni e che costringono a trovare nuove soluzioni sia in attacco che in difesa.La formazione guidata da coach Baldiraghi arriva a Livorno con grande voglia di riscatto. I gialloneri occupano attualmente la 15ª posizione in classifica, in piena zona playout, con un bilancio di 7 vittorie e 19 sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata una sconfitta esterna sul campo della Loreto Pesaro per 62-60.Nel roster imolese spicca la guardia lituana Eimantes Stankevicius, arrivato a dicembre dal Jonava, autentico punto di riferimento offensivo con una media di 22 punti e 8 rimbalzi a partita. Giocatore completo, pericoloso sia dalla media che dalla lunga distanza, rappresenta la principale bocca da fuoco della Virtus.A completare il reparto esterni c’è Lorenzo Pollini, giovane tiratore temibile dalla linea dei tre punti. In cabina di regia opera la coppia formata da Lorenzo Baldi, tra i migliori realizzatori della squadra e molto efficace nel tiro dalla media, e Antonello Ricci, ex Herons e veterano della categoria, capace di incidere soprattutto nella metà campo offensiva grazie alla sua esperienza.Nel reparto ali troviamo Mattia Melchiorri, giocatore tra i più utilizzati e prezioso sia come assistman sia nelle palle recuperate; Marco Mazzoni, solido a rimbalzo; e Simone Errede, elemento dinamico e pericoloso nelle penetrazioni e nel tiro dalla media distanza. Sotto canestro, la coppia composta da Gianluca Giorgi e Gloria Tambwe garantisce fisicità e presenza a rimbalzo, oltre alla capacità di aprire il campo con conclusioni dalla lunga distanza.