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Cronaca

“Suo figlio è coinvolto in una rapina in gioielleria”: così truffano un anziano a Livorno

Cronaca

18 Aprile 2026

“Suo figlio è coinvolto in una rapina in gioielleria”: così truffano un anziano a Livorno

Livorno 18 aprile 2026 “Suo figlio è coinvolto in una rapina in gioielleria”: così truffano un anziano a Livorno

I Carabinieri della Sezione Operativa del NORM di Livorno, nell’ambito dei servizi finalizzati a contrastare l’abietto fenomeno delle truffe, soprattutto quelle ai danni delle persone anziane e delle fasce più deboli della popolazione, hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne campano, individuato dagli operanti quale presunto autore di una truffa perpetrata con la “tecnica del finto carabiniere” ai danni di un anziano livornese.

Nel corso di un servizio svolto in abiti civili, i carabinieri hanno notato un uomo che, nell’uscire da un condominio del centro cittadino con fare circospetto, introduceva una busta in una borsa che portava a tracolla. I militari, insospettiti, hanno deciso di attenzionarlo seguirlo, notandolo salire su un’autovettura la quale, da immediati accertamenti, è risultata essere stata noleggiata nel capoluogo campano. Dopo essersi diretto verso Pisa, l’auto è stata fermata con l’ausilio di una pattuglia dei carabinieri di Migliarino Pisano e, dopo essere apparso fin da subito nervoso, è stata eseguita una perquisizione personale che ha portato al rinvenimento di 5.000 euro in contanti nonché oltre 300 grammi di monili in oro aventi un valore di mercato stimato in circa 40.000 euro. Considerate le circostanze e l’impossibilità di giustificare il possesso di tali beni, ritenuto quindi responsabile della commissione di un reato perpetrato all’interno della palazzina dalla quale era stato visto uscire, l’uomo è stato portato nella caserma di viale Fabbricotti per ulteriori accertamenti.

Dallo sviluppo delle indagini, mettendo a sistema i preziosi rinvenuti con autonome investigazioni, opportunamente integrate con accertamenti e riscontri incrociati anche di tipo tecnico, i Carabinieri di Livorno sono riusciti a risalire alla vittima della truffa recandosi presso la sua dimora dove è apparso ancora scosso per l’accaduto. La vittima ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da un uomo che si era presentato quale carabiniere riferendogli che avevano arrestato due persone a bordo della macchina di suo figlio a seguito di un furto presso una gioielleria del centro cittadino; ha precisato che un terzo uomo era scappato e dalle telecamere era stato riconosciuto quale suo figlio. L’uomo, che si era spacciato per carabiniere, ha preannunciato un fantomatico controllo ai preziosi in suo possesso al fine di verificare una corrispondenza con la refurtiva della gioielleria. Circa dieci minuti dopo, un uomo si è presentato alla sua porta chiedendo di mostrargli i gioielli in suo possesso ed il denaro, in quanto dovevano verificare anche la serie delle banconote. Il sedicente carabiniere dopo aver preso sia i gioielli che il denaro contante, si è allontanato riferendo che avrebbe dovuto effettuare le foto ai gioielli per escluderli dalla refurtiva e verificare le serie delle banconote. Non vedendolo più tornare e realizzato di essere stato vittima di truffa ha contattato i parenti e, nel volgere di un paio d’ore, è stato chiamato dai veri carabinieri.

Dalle prime indagini sul conto dell’artefice della truffa è emerso che era già stato denunciato per analoghi reati commessi in diverse località italiane. Al termine delle formalità di rito, l’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre il 30enne è stato arrestato per il reato di truffa aggravata e tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo la misura della custodia cautelare carceraria.