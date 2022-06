Home

Suolo pubblico gratis fino a settembre, Confesercenti ringrazia l’Amministrazione

7 Giugno 2022

Suolo pubblico gratis fino a settembre, Confesercenti ringrazia l’Amministrazione

Livorno 7 giugno 2022

“Lo avevamo chiesto ed il sindaco ha capito, mi pare un risultato che premia tutti” afferma non senza soddisfazione Alessandro Ciapini direttore di Confesercenti Provinciale di Livorno “prolungare la gratuità del suolo pubblico per il settore della somministrazione e, soprattutto, aver trovato una soluzione per evitare che – nel pieno del lavoro finalmente ritrovato dopo due anni di pandemia – le imprese si dovessero perdere dietro alla burocrazia per il rinnovo delle concessioni permanenti mi pare che dimostri l’attenzione dell’amministrazione non solo alle imprese di questo comparto ma anche all’associazione che le rappresenta”.

Il tema è quello dell’occupazione del suolo pubblico ed il rischio di cui si parla era quello, risolto con un colpo da maestro, dal sindaco Luca Salvetti che ha ricevuto – alla presenza degli assessori Garufo, Ferroni e Cepparello – nella mattinata di lunedì 6 giugno anche i rappresentanti di Confesercenti per comunicare l’importante decisione di estendere la gratuità delle autorizzazioni temporanee fino al 30 settembre: “termine ultimo e improrogabile” ha chiarito il primo cittadino “ed a far data dal primo ottobre tutti i suoli pubblici torneranno a pagamento e soprattutto, coloro che vogliono una concessione permanente, dovranno muoversi in tempo per svolgere e terminare entro tale data tutte le pratiche necessarie per ottenerla”.

“Naturalmente chiunque avesse necessità di chiarimenti ed assistenza può rivolgersi ai nostri uffici” concludono da Confesercenti “chiamando o venendo direttamente presso la nostra sede in Via Pieroni 26”.

