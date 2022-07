Home

6 Luglio 2022

Suona il calcson dell’auto e il bimbo nel passeggino si sveglia, scoppia la lite fuori da uno stabilimento frequentato da Livornesi

Calambrone (Pisa) 6 luglio 2022 – Suona il calcson dell’auto e il bimbo nel passeggino si sveglia, scoppia la lite fuori da uno stabilimento frequentato da Livornesi

Alle ore 15.30 una pattuglia della Squadra Volanti di Pisa ha effettuato un intervento presso un bagno a Calambrone, per una lite tra due nuclei familiari entrambi provenienti da Livorno venuti in contrasto per futili motivi.

Dalle dichiarazioni rese ai poliziotti, che hanno riportato la calma,

identificato i protagonisti della lite e acquisito le versioni di ognuno, la lite è scaturita dal fatto che:

una delle donne di un gruppo, entrando nel vialetto del bagno con la propria auto, ha suonato il clacson per far spostare l’altro gruppo che camminava in mezzo alla strada.

Così facendo, a dire dell’ altro gruppo ha svegliato un bambino trasportato nel passeggino, provocando la reazione della madre.

Nell’ acceso diverbio tra le due donne si sono poi aggiunti i vari parenti, nessuno ha lamentato lesioni evidenti.

Tuttavia la madre di una delle due donne coinvolte accusava un malore e richiedeva intervento del 118, che la trasportava al Pronto Soccorso di Livorno per accertamenti.

