“Suoni della Memoria”, al Mascagni concerto in ricordo delle vittime dell’alluvione di Livorno
Livorno 11 settembre 2025 “Suoni della Memoria”, al Mascagni concerto in ricordo delle vittime dell’alluvione di Livorno
A otto anni dall’alluvione che colpì Livorno tra il 9 e il 10 settembre 2017, il Conservatorio Statale di Musica Mascagni di Livorno rinnova il proprio impegno verso la città con il concerto “Suoni della Memoria”, in programma giovedì 11 settembre alle ore 21.00 presso l’Auditorium Cesare Chiti del Conservatorio (inizialmente previsto il 10 settembre in Piazza delle Carrozze).
L’iniziativa, a ingresso libero, nasce come momento di raccoglimento collettivo e di riflessione, trasformando il ricordo della tragedia in un segno di speranza e rinascita attraverso il linguaggio universale della musica. L’appuntamento conferma il ruolo del Conservatorio Mascagni non solo come centro di formazione e produzione artistica, ma anche come istituzione culturale profondamente radicata nel territorio e attenta ai valori della memoria e della comunità.
Il concerto, inserito nel palinsesto del Mascagni Festival, rafforza la collaborazione tra il Conservatorio e il Festival, entrambi impegnati a coniugare eccellenza artistica e responsabilità civile.
Programma
Arvo Pärt – Cantus in Memoriam Benjamin Britten
Pietro Mascagni – Intermezzo da Cavalleria Rusticana
Samuel Barber – Adagio for Strings
Giacomo Puccini – Crisantemi
Ennio Morricone – Gabriel’s Oboe
Organico Gruppo d’archi del Conservatorio Mascagni
Violini I: Marta Boschis, Monica Socci, Olimpia Pellettier, Enrico Giovannini, Alessandro Pellegrini, Lidia Parra, Rita Ruffolo, Nancy Parra
Violini II: Leonardo Bacci, Gloria Merani, Agata Sitta, Alyssa Del Santo, Melissa Sitta, Eleonora Di Rocca
Viole: Letizia Chiappini, Marco Lorenzelli, Flaminia Zanelli, Renata Benedetto, Elena Chervyakova
Violoncelli: Marius Cojocariu, Stefano Puri
Arpa: Marinella Russo
Oboe: Andrea Musio
Percussioni: Lorenzo Manni
Direttore: Chiara Morandi
Ingresso libero.