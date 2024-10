Home

14 Ottobre 2024

Livorno 14 ottobre 2024 – Super Banks non basta, Nardò-Libertas 82-71

Non è bastato un super-Banks da 27 punti e 6/7 da 3 punti per evitare alla Libertas la sconfitta sul campo di Hdl Nardò.

Gli Amaranto sono stati troppo discontinui e pasticcioni – soprattutto in attacco – per vincere. Le 16 palle perse, con il saldo di -9 con quelle recuperate, i 7 tiri liberi sbagliati e – eccezion fatta per Banks – le basse percentuali nel tiro da 3 hanno prodotto una prestazione incolore che ha visto la Hdl sempre in controllo a partire dal 7-0 iniziale. La Libertas ha provato più volte ad avvicinarsi (l’ultima sul 63-58 all’inizio dell’ultimo quarto), ma i suoi tentativi sono stati sistematicamente frustrati da una squadra che ha trasformato in carica agonistica e in concentrazione la preoccupazione data dalle tre sconfitte iniziali consecutive. Così Woodson e Stewart jr hanno fatto il bello e cattivo tempo con i libertassini incapaci di arginarli. Nardò ha vinto con pieno merito.

HDL Nardò Basket – Libertas Livorno 1947 82-71 (20-14, 21-17, 22-25, 19-15)

HDL Nardò Basket: Wayne Stewart jr 22 (5/9, 3/6), Avery Woodson 21 (3/8, 5/9), Aristide Mouaha 14 (3/4, 1/3), Antonio Iannuzzi 9 (4/7, 0/0), Ruben Zugno 8 (2/3, 1/5), Michele Ebeling 5 (0/0, 1/1), Elhadji Thioune 2 (1/2, 0/0), Lazar Nikolic 1 (0/1, 0/2), Lorenzo Donadio 0 (0/0, 0/1), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Paolo Montinaro 0 (0/0, 0/0), Nicolo Flores 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 38 9 + 29 ( Antonio Iannuzzi 9) – Assist: 7 ( Avery Woodson 3)

Libertas Livorno 1947: Adrian Banks 27 (3/6, 6/7), Tommaso Fantoni 13 (5/8, 0/0), Quinton Hooker 9 (3/7, 0/5), Nazzareno Italiano 7 (2/2, 0/4), Ariel Filloy 6 (0/3, 2/6), Francesco Fratto 4 (2/4, 0/0), Luca Tozzi 3 (0/1, 0/0), Andrea Bargnesi 2 (1/1, 0/2), Gregorio Allinei 0 (0/2, 0/2), Dorin Buca 0 (0/1, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 22 – Rimbalzi: 32 10 + 22 ( Tommaso Fantoni 9) – Assist: 14 ( Adrian Banks , Quinton Hooker 5)

