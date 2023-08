Super colpo Jolly Acli Basket, arriva Martina Zolfanelli

Basket

4 Agosto 2023

Livorno 4 agosto 2023

Super colpo Jolly Acli Basket. Dalla Cestistica Spezzina in serie A2, arriva una super giocatrice: Martina Zolfanelli, 25 anni, play guardia, tiratrice dalle medie straordinarie. Un nome eccellente che conferma la volontà della società di lottare ancora una volta per il vertice nel campionato di serie B femminile.

Le sue prime parole coi nuovi colori

«Scegliere un club dalla grande tradizione come Livorno è stato per me molto semplice e mi ha permesso di combinare alla perfezione l’esigenza extra-cestistica di trasferirmi qui e l’opportunità di continuare a giocare ad alto livello. Essere alla Jolly Acli è infatti per me motivo di grande responsabilità e orgoglio che vanno ben al di là della categoria».

«L’obiettivo sarà quello di mettermi a disposizione di un gruppo già forte per aiutarlo ad ottenere quella promozione già sfiorata negli ultimi due anni, così da riportare tutte insieme questa città a giocare ai livelli che merita».