Super Green pass, ecco le Faq del governo. Scarica il PDF

5 Dicembre 2021

Livorno 5 dicembre 2021 Super Green pass, ecco le Faq del governo

In vista dell’entrata in vigore del decreto che introduce il green pass rafforzato, il governo ha pubblicato le Faq per chiarire i punti ancora in sospeso.

Il documento, 8 pagine, indica quali sono le attività consentite senza green pass, con pass ‘base’ e con il certificato ‘rafforzato’ in 13 ambiti:

spostamenti, impianti di sci, lavoro, accesso a esercizi e uffici, scuola e università, strutture socio-sanitarie; bar e ristoranti (esclusi quelli nelle strutture ricettive), strutture ricettive, attività sportive in strutture pubbliche e private; attività ed eventi culturali, eventi sportivi, attività ricreative, concorsi pubblici.

