Super Green Pass: “Libertà di scelta e nessuna discriminazione, ecco come viviamo ora”

13 Dicembre 2021

Livorno 13 dicembre 2021 – Super Green Pass: “Libertà di scelta e nessuna discriminazione, ecco come viviamo ora”

Durante la manifestazione #nogreenpass di ieri pomeriggio a Livorno, “blocco totale di lavoro e consumi”, Gabriele – un manifestate – rilascia le sue dichiarazioni a LivornoPress

Gabriele “Bisogna avere libertà di scelta in una terapia così particolare e sperimentale, e soprattutto non si può discriminare chi secondo legge decide di non farla” “Ecco come viviamo il super Green Pass”



