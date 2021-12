Home

Super green pass, oggi vertice in prefettura

3 Dicembre 2021

Livorno3 dicembre 2021

Il Prefetto ha convocato per questa mattina il comitato ordine e sicurezza pubblica in vista dell’entrata in vigore del c.d. green pass rafforzato

In vista dell’entrata in vigore del decreto legge che introduce, tra l’altro, il c.d. “green pass rafforzato” per accedere a determinate categoria di esercizi, locali e attività, il Prefetto Paolo D’Attilio ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per definire il piano coordinato per l’effettuazione dei controlli.

Alla riunione saranno presenti i vertici provinciali delle Forze dell’ordine, mentre il Presidente della Provincia e i Sindaci di tutti i Comuni del territorio parteciperanno in modalità videoconferenza.

