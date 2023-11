Home

Super prova del Don Bosco; i rossoblu espugnano Carrara ed agganciano la vetta del torneo

Basket

27 Novembre 2023

Livorno 27 novembre 2023 – Super prova del Don Bosco; i rossoblu espugnano Carrara ed agganciano la vetta del torneo

Continua la marcia a velocità supersonica della Toscana Food Don Bosco nel campionato di Serie C, nel quale i ragazzi di Francesco Barilla guidano il Girone B, sia pure in condominio con altre formazioni.

A regalare la vetta del torneo, la superba vittoria a Carrara, contro una squadra che, fin qui, in casa aveva perso soltanto una volta. Pur privi dell’infortunato Ciano, i rossoblu hanno giocato una super partita, probabilmente la migliore della stagione, prendendo in mano le redini del punteggio fin dal primo periodo, nel quale Tartamella e compagni hanno tenuto percentuali mostruose, infilando nel canestro dei malcapitati carrarini la bellezza di 36 punti, chiudendo il primo quarto con 15 lunghezze di vantaggio.

Quei primi, superbi, 10’ sono stati la classica pietra miliare sulla quale la Toscana Food Don Bosco ha costruito un successo di platino, respingendo, nei successivi tre periodi, i tentativi di rimonta della compagine di Bertieri.

Alla fine, il 95-82 della sirena finale rappresenta il giusto epilogo di 40’ sempre condotti dal labronici, che così agganciano la quarta vittoria di fila.

E’ stata davvero una grande prestazione di squadra, quella dei rossoblu, ben raccontata dal fatto che tutti i 12 del roster sono scesi sul parquet e e ben 10 di loro sono andati a referto, con note di merito per Tartamella, autore di 22 punti, Lamperi (11), il giovanissimo Regoli, 10 in 14’ di utilizzo, e Baroni (10), tutti in doppia cifra.

A fine partita, molto soddisfatto il coach della Toscana Food, Francesco Barilla commenta così i 40’ di Carrara:

“Abbiamo disputato veramente una gran bella partita, contro una squadra molto attrezzata e dal roster molto solido sia nel reparto esterni che nei lunghi; abbiamo giocato un primo quarto mostruoso in attacco, segnando con altissime percentuali e girando benissimo la palla, pur con qualche pecca in difesa che ha permesso a Carrara di rimanere in partita.

Noi però, siamo stati bravi a controllare sempre i loro tentativi di rimonta, grazie ad una ottima prestazione di squadra, con tutti gli elementi protagonisti di una ottima prestazione su entrambi i lati del campo, il che ci ha permesso di tenere alti i ritmi sia in difesa che in attacco.

La partita di Carrara, in definitiva, ha rappresentato l’ennesimo passo avanti nel nostro percorso di crescita”.

CMC Carrara – Toscana Food Pallacanestro Don Bosco 82-95

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco: Bandini, Baroni 10, Tartamella 22, Idone, Lamperi 11, Giachetti 9, Regoli 10, Spinelli 4, Crocetta 8, Deri 9, Di Sacco 6, Balestri 6. All. Francesco Barilla, Ass. Alex Blanco e Davide Cotza

Parziali: 21-36; 35-47; 60-74; 82-95

