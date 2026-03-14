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Coppa Italia, la Pielle supera in volata Vigevano e conquista la finale con la Gema Montecatini

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14 Marzo 2026

Coppa Italia, la Pielle supera in volata Vigevano e conquista la finale con la Gema Montecatini

Livorno 14 marzo 2026 Coppa Italia, la Pielle supera in volata Vigevano e conquista la finale con la Gema Montecatini

La Pielle scrive la storia e conquista una storica finale di Coppa Italia LNP battendo 60-53 la Elachem Vigevano 1955 al termine di una semifinale combattuta e ricca di emozioni. Un successo costruito sull’unione del gruppo guidato da Andrea Turchetto e trascinato dall’mvp Leonzio, autore di 11 punti e 1 assist, ben supportato dalle importanti prestazioni di Ebeling e Venucci, entrambi a quota 10 punti.

La partita inizia bene per i gialloblù di Vigevano, che trovano subito ritmo grazie ai canestri dalla lunga distanza di Zacchigna e alla presenza sotto canestro di Kancleris, il migliore dei suoi con una doppia doppia da 16 punti e 14 rimbalzi. La Pielle però resta a contatto grazie alle giocate di Donzelli ed Ebeling e riesce a trovare il primo sorpasso con i viaggi in lunetta di Leonzio e Lucarelli, chiudendo il primo quarto avanti 16-13.Nel secondo quarto la Pielle prova ad allungare con le triple di Mennella ed Ebeling, ma Vigevano reagisce trovando fiducia con Kancleris dalla media distanza e con i tiri pesanti di Mazzantini e Boglio. Venucci prova a tenere in partita i biancoblù con alcuni canestri importanti, ma all’intervallo lungo è Vigevano a condurre 33-27.Al rientro dagli spogliatoi la formazione gialloblù continua a colpire dalla media con Kancleris e Boglio, mentre la Pielle risponde restando agganciata grazie alle triple di Leonzio ed Ebeling e ai canestri sotto canestro di Klyuchnyk. Nonostante gli sforzi dei biancoblù, il terzo quarto si chiude con Vigevano ancora avanti 46-38.Nell’ultimo periodo però cambia tutto. Sospinta dall’energia dei circa 400 tifosi arrivati da Livorno, la Pielle trova la forza per reagire e ribaltare la partita. Le pesantissime triple di Donzelli, Venucci e Lucarelli riaprono completamente il match, mentre sotto canestro Klyuchnyk ed Ebeling fanno la voce grossa. Vigevano prova a restare a contatto soprattutto dalla lunetta con Boglio, ma nel finale la tripla di capitan Venucci e i liberi di Gabrovsek chiudono definitivamente i conti.La sirena finale sancisce il 60-53 per la Pielle Livorno, che può così festeggiare davanti ai propri tifosi una vittoria storica e la conquista della prima finale di Coppa Italia della sua storia che si svolgerà domani, domenica 15 marzo ore contro la vincente tra la Virtus Roma e La T Gema Montecatini.Elachem Vigevano – VeroDol CBD Pielle Livorno : 53-60

ELACHEM: Kancleris 16, Boglio 10, Zacchigna 10, Mazzantini 9, Verazzo 5, Gajic 3, Cucchiaro, Diouf, Corgnati, Fantoma. All. Salieri.

VERODOL CBD: Leonzio 11, Venucci 10, Ebeling 10, Donzelli 9, Gabrovsek 8, Lucarelli 6, Klyuchnyk 3, Mennella 3, Alibegovic, Bonacini ne, Virant ne. All. Turchetto.

Arbitri: Guarino, Frosolini, Esposito

Parziali: 13-16, 20-11, 13-11, 7-22